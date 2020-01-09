Протесты в Абхазии: "спикер парламента" угодил в больницу с сердечным приступом

Так называемый спикер парламента оккупированной РФ грузинской территории Абхазии Валерий Кварчия был госпитализирован с сердечным приступом.

Как передает ТАСС, его доставили в больницу сразу же после совещания "о ситуации в республике" в четверг, 9 января.

"У спикера сердечный приступ, его забрали медики, прибывшие на скорой помощи", – сообщил источник.

Валерий Кварчия ТАСС

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Абхазии начались массовые протесты с требованием новых выборов. В частности, несколько сотен людей собрались в центре Сухума, выломали дверь здания "администрации президента" и взяли его штурмом.

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