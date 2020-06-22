В Харькове устроили бунт против больных COVID-19: скорая с пациентом на ИВЛ еле прорвалась в больницу

Около 100 протестующих 22 июня перекрыли проезд на территорию Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения. Полиции пришлось вмешаться, чтобы пациента с COVID-19 смогли доставить в больницу.

Акция против открытия медучреждения для приема инфицированных коронавирусом началась утром. Митингующие заблокировали ворота. Они считают, что клинику необходимо использовать исключительно для нужд "чернобыльцев".

В Харькове протестуют "чернобыльцы" / Facebook Натальи Поповой

Один из аргументов участников протеста – неприспособленность учреждения для лечения пациентов с COVID-19. Этого не отрицает и директор Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова.

"Они (диспансеры) не строились изначально как инфекционные, а там особые требования. Наша больница – не исключение. Безусловно, есть моменты", – отметила она в комментарии OBOZREVATEL.

Однако экстренная ситуация – совсем другое дело, считает Пирогова.

"Во время войны оперировали в блиндажах. Так что к экстренной ситуации приспосабливаются", – добавила директор диспансера.

Полиция помогает проехать скорой помощи Facebook Натальи Поповой

Первой приняла на себя удар Харьковская областная инфекционная больница, которая сейчас переполнена. Количество заболевших COVID-19 неуклонно растет, поэтому было принято решение "запустить" больницы "второй линии" – таким образом в этот список попал диспансер, где преимущественно лечатся "чернобыльцы".

Волонтер Наталья Попова рассказала OBOZREVATEL, что еще весной, когда стало известно, что диспансер будет открыт для лечения пациентов с COVID-19, к его обеспечению подключились бизнесмены и благотворительные фонды.

"IT-специалисты выделили около 300 тыс. грн и провели кислородную линию. Различные фонды обеспечили респираторами, защитными костюмами и щитками. Это было еще в конце марта-начале апреля, так как планировали задействовать диспансер, когда в областной инфекционке будет заполнено 50% коек", – уточнила она.

Полиция оттесняет протестующих возле диспансера / Facebook Натальи Поповой

По ее мнению, "чернобыльцы" считают диспансер радиационной защиты чуть ли не своей собственностью.

"Им уже предложили получение медпомощи, терапевтического лечения в любой больнице, где они пожелают. Однако их это не устраивает, ведь гораздо удобнее лечиться у своих врачей, в знакомых палатах и своей больнице. Но, знаете, обидно: когда они получали всю весну помощь – всех все устраивало, а как возникла необходимость лечить пациентов с COVID-19, так сразу протест", – добавила Наталья.

По ее словам, первого пациента, который находится на искусственной вентиляции легких, пришлось поднимать по лестнице – приемное отделение было заблокировано.

Тяжелого пациента с трудом доставили в больницу / Скриншот из видео Анны Черненко

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, во время стычек пострадали двое оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции. По предварительной информации, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.