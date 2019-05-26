Протест против Зеленского в Ривне: полиция взялась за коллег

В Ривне сотрудники полиции начали служебную проверку в отношении своих колег, которые составили админпротокол в отношении двоих учасников мирной акции против президента Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба, проверка была инициирована начальником полиции Ровенской области Валерием Самчуком.

"Вчера, около 12:00 во время несения службы полицейским Ровенского отдела полиции на Майдане Независимости областного центра были обнаружены два молодых людей с плакатами политического направления. Для установления их личностей, девушке и парню было предложено пройти в отдел полиции, на что оба согласились. При этом никоим образом их свобода и передвижения не ограничивались", - сказано в сообщении.

Полиция УСИ

Проверку составленных админпротоколов, а также Книгу доставленных и приглашенных в отдел полиции осуществляла Ровенская местная прокуратура, нарушений со стороны полицейских не обнаружила.

"Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей. Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена ​​по результатам комплексной служебной проверки", - сообщил Самчук.

С целью недопущения подобных инцидентов личному составу полиции области будет доказано и отмечена необходимость применения прежде всего методов коммуникации с гражданами во время совершения ими мелких правонарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко возмущена задержанием двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Владимира Зеленского. Она собирается направить по этому поводу запрос в Национальную полицию.

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