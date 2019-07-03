Протест против Шария и Клюева: избитый журналист узнал нападающего. Видео

Журналист "Страны" Влад Бовтрук опознал человека, который избил его 2 июля на акции протеста в центре Киева.

Им оказался так называемый "киллер" Аркадия Бабченко, активист "Правого сектора", в прошлом – "иеродиакон Аристарх" Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Алексей Цымбалюк, пишет "Страна".

Отметим, инцидент произошел во время акции на Майдане Независимости. Журналист пытался снять участников митинга против регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева (бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича) и скандального блогера Анатолия Шария (чтобы посмотреть видео нападения, поскролльте новость вниз).

Нападение на журналиста Скрин видео

"Страна" указывает, что Цымбалюк стоял в рядах протестующих, среди которых, в частности, были С14 и экс-глава областного отделения "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко.

Корреспондет пытался снять видео столкновений, которые произошли на акции, но к нему подошел Цымбалюк и ударил по голове. Бовтрук упал, после чего его несколько раз ударили ногами.

Цымбалюк на акции протеста Скрин видео

Издание напоминает, что имя Цымбалюка всплыло в контексте дела Аркадия Бабченко.

Тогда СБУ организовала инсценировку убийства российского журналиста, чтобы выйти на заказчиков преступления.

Как установил суд, указание об убийстве Бабченко Цимбалюку дал Борис Герман, исполнительный директор завода "Шмайсер", экс-помощник бывших народных депутатов Михаила Гончарова и Игоря Плохого.

Герман же утверждал, что являлся агентом СБУ и действовал по приказу своего куратора и заранее знал, что убийства не будет.

Известно, что Алексей Цымбалюк родом из Одессы, где служил в одной из церквей. Себя он называл "иеромонахом Аристархом".

Цымбалюк Страна

После начала войны на Донбассе Цымбалюк записался в "Правый сектор" и заявлял, что убивать сепаратистов – это милосердие. Также он служил в батальоне "Госпитальеры".

Цымбалюк Страна

Скриншот страницы Цымбалюка в соцсети Страна

Цымбалюк Страна

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЦИК принял решение зарегистрировать на внеочередные выборы в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который идет в парламент под №1 в политсиле "Партия Шария".

После этого в соцсетях, в частности, от волонтера Романа Синицина, появились призывы к украинцам выйти на акцию протеста.

2 июля в центре Киева прошла акция против похода Шария, а также Андрея Клюева, в Раду.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся