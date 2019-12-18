"Рубился за землю": выяснилось имя "фермера-акробата" на митинге под Радой

Участник протестов под Верховной Радой в Киеве 17 декабря, который стал героем интернет-мемов из-за своего "акробатического" трюка на митинге, – это Иван Старостенко.

В сети его называют главой Национального корпуса в Херсоне и фермером, сообщила на своей странице в Facebook журналистка Ирина Ромалийская.

"В Нацкорпусе утверждают, что он – фермер. Ну, "фермер" – очень растяжимое, конечно, понятие. На имя "Старостенко Иван Сергеевич" никакой ФОП не зарегистрирован. В финансовом отчете Национального корпуса указано, что Иван Старостенко в 2018 году сделал три взноса по почти 1000 гривен", – выяснила журналистка.

Иван Старостенко на митинге LB.ua

"Упоминаний в СМИ немного: дрался в Херсонском горсовете и "наблюдал" за маршем феминисток", – добавила она.

Представитель политической партии "Национальный корпус" Роман Чернышев в своем Facebook-аккаунте написал, что Старостенко "рубился в прямом смысле слова за свою землю".

"Ване 23 года, он из Херсона. У Вани есть 5 га земли. С 16-ти лет он занимается фермерством, выращивает пшеницу, кукурузу и свеклу", – заявил Чернышев.

Напомним, фото участника митинга против принятия закона по рынку земли, который замахнулся ногой на правоохранителей, вызвало бурную реакцию сети. Пользователи в шутку назвали его "молодым аграрием".

Иван Старостенко на митинге Facebook/Руслан Кошурба

Комментарии к посту Скриншот

facebook.com/klonromank

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

Отдельные участники пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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