Протащили 100 метров: на Львовщине произошел дерзкий инцидент с патрульным

В субботу, 9 февраля, нарушитель правил дорожного движения во Львовской области протащил патрульного, зажав ему руку окном.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Около 14:00, на улице Воздушной к патрульным обратились оперативные сотрудники Управления противодействия наркопреступности и сообщили, что по этой улице вскоре будет ехать автомобиль Renault Megane, в котором может находиться разыскиваемое лицо. Также, по их словам, в салоне вероятно, есть наркотические средства", – сказано в сообщении.

Инспекторы остановили указанный автомобиль на улице Ганкевича. Поскольку номера едва просматривались, полицейские попросили водителя выйти и устранить нарушение.

Во Львове водитель протащил полицейского Кадр из видео

"Мужчина заметно нервничал. Он лишь немного открыл окно и начал давать для ознакомления документы. Вдруг, неизвестный резко поднял стекло, зажал руку патрульного и тронулся. Напарник и работники УПН пытались остановить транспортное средство. Протянув полицейского около 100 метров, автомобиль остановился", – добавили в ведомстве.

В результате 24-летний львовянин с признаками наркотического опьянения был задержан и помещен в изолятор. Ему грозит ответственность по ч.2 ст.342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), а также по ч.2 ст.345 (умышленное причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК.

По словам полицейских, 34-летняя пассажирка действительно оказалась в розыске. У нее нашли 10 граммов вещества, которое по предварительным данным является метадоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое мужчин в автомобиле Subaru устроили "гонки" с полицией, в результате которых пострадали двое правоохранителей.

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