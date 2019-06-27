Протаранили три маршрутки: в Николаеве произошло масштабное ДТП

В четверг, 28 июня, в Николаеве произошло ДТПс участием автомобиля Volkswagen Passat и трех маршруток, в результате чего пострадали несколько пассажиров.

Аварию спровоцировал водитель легкового авто с одесскими номерами на проспекте Центральном, пишут "Новости N". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В районе пересечения с ул. Водопроводной Passat "догнал" сзади маршрутку 75-го маршрута. От мощного удара Mercedes отлетел на 20 метров вперед. После этого Volkswagen резко изменил траекторию движения и врезался в маршрутку, стоявшую на остановке "Водопроводная". От удара маршрутка двинулась вперед и ударила еще одну маршрутку, стоявшую там же", – сказано в сообщении.

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

ДТП в Николаеве

Во всех трех маршрутках было много пассажиров, несколько из них были травмированы. На место происшествия приехала "скорая", врач которой оказал на месте помощь пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня на Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате движение на участке было практически полностью блокировано.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!