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Просят подписать договор: в Украине появился новый вид мошенничества с псевдообменниками

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Киевлянка заплатила мошенникам в псевдообменнике 87 тысяч гривен за информацию о курсе валют.

Как передает ТСН, Алису Чумак обманули в столичном киоске с вывеской "государственные лотереи" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Девушке обещали быстро поменять валюту на гривны, и она, отдав 3300 долларов, на подписала договор, не прочитав. Он оказался информационным.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Корреспондент.net

Киоск жительница Киева нашла по объявлению в интернете. Место его размещения девушке показалось безопасным – рядом с метро, недалеко от столичного Подола.

"Он проверил все деньги, которые я ему дала. У него там есть и счетная машинка. Потом дал мне две бумажки, в которых я поставила подпись. На самом деле, такую сумму в банке получить трудно. Потому что надо заказывать деньги заранее, а мне нужно было сейчас", – рассказала Алиса.

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Весь процесс мошенничества продлился минут 10. "Вот такие информационные услуги были предоставлены, но так понимаю – что-то не понравилось. Кстати, есть договор – там все указано", – говорит адвокат предпринимателя киоска.

В договоре сказано, что клиентка за 87 тысяч гривен получила информацию о курсе валют. Журналисты выяснили, что в "обменнике" работал 26-летний Максим, который приехал в Киев из Луганщины. Сам киоск принадлежит частному предпринимателю Евгению Рожкову из Алчевска.

При этом в соглашении менеджер подписался его фамилией, а печать поставил из Харькова.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине мошенники предлагают украинцам от имени ПриватБанка поучаствовать в программе "развития населения" и получить 10 тыс. грн. Однако те клиенты банка, которые примут участие в несуществующей программе, могут лишиться средств

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Новости Киева и Киевской области мошенничество в Киеве
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УкраинаКиев
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