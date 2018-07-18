Боец ВСУ убил шеф-повара в Киеве: подробности суда по резонансному делу

В Деснянском районном суде Киева состоялось заседание по делу об убийстве шеф-повара Руслана Юрченко. В преступлении, произошедшем в феврале нынешнего года, подозревается военнослужащий 72-й бригады Вооруженных сил Украины 28-летний Дмитрий Балабуха.

На заседании 18 июля потерпевшие огласили гражданский иск, в котором просили компенсировать им моральный ущерб - по 500 тыс. грн каждому. Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат подозреваемого Сергей Трофимов.

"Также пострадавшая сторона просила обязать выплачивать алименты детям Юрченко в размере около 1300 грн по достижению ими совершеннолетия", - рассказал он.

По словам адвоката, суд установил полный порядок исследования доказательств, несмотря на признание Дмитрием вины. На следующее заседание, которое состоится в начале августа, будут вызываться свидетели.

Дмитрий Балабуха во время суда Громадське

Дмитрий Балабуха во время суда Громадське

Трофимов рассказал, что на сегодняшний день Дмитрий Балабуха находится под стражей без возможности внесения залога.

Адвокат уточнил, что некоторые обстоятельства дела умалчиваются. По его словам, убийству предшествовала драка.

"Все говорят о словесном конфликте, но из показаний свидетелей, и того, что мне рассказал Дмитрий, следует, что моему подзащитному потерпевший нанес два удара в голову. Отмечу, что у Дмитрия тяжелое ранение - в черепе у него стоит пластина. Возможно, эти удары вызвали эмоциональное психологическое состояние", - рассказал Трофимов.

По его словам, факт совершения преступления Балабуха помнит очень плохо. "После двух ударов в голову он впал в определенное состояние и плохо понимал, что вокруг происходит", - отметил адвокат.

Напомним, что убийство произошло рядом со станцией метро "Черниговская". В очереди на маршрутку между Юрченко и Балабухой произошел конфликт. По утверждению свидетелей, Дмитрий садился в маршрутку и сообщил, что он имеет статус участника боевых действий. Однако водитель стал спорить, вмешался и Юрченко, дошло до драки.

После этого военнослужащий купил нож, вернулся и убил обидчика. На суде также выяснилось, что Балабуха на востоке был серьезно ранен и перенес операцию на голове.

Добавим, что у погибшего осталась жена и двое маленьких детей.

Погибший Руслан Юрченко

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