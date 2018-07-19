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"Прострелю колено!" В сети показали суровую реальность в "ДНР"

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В сети появилось показательное фото из "ДНР", сделанное на Азовском побережье.

Так, на опубликованном в Telegram-канале "Ратник 2-го разряда" снимке виднеется предупреждение для отдыхающих: "Кинул мусор - прострелю колено!".

"Суровая мотивация отдыхающих на Азовском побережье. Июль 2018", - сказано в подписи под фото.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось показательное фото с Донбасса, которое отражает всю суть "русского мира".

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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