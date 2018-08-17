"Просто урод": всплыли детали о мужчине, который облил детей кислотой в Одессе

Мужчина, который облил кислотой 12-летнего мальчика, за то, что тот якобы шумел под окнами его квартиры в Одессе, ранее выделялся странным поведением и агрессивно реагировал на детей.

Медики говорят, что маленькому Саше повезло, потому что кислота не попала в глаза и дыхательные пути. Ребенок приехал к бабушке и гуляла на улице с местными сверстниками, когда 50-летний мужчина начал кричать, а затем выплеснул на детей жидкость, сказано в сюжете ТСН.

"Это было все очень быстро, до того он начал нас дразнить, ругать матом – как всегда. Это часто бывало, каждый день", - рассказал друг пострадавшего Герман.

Дети признаются, что и сами дразнили мужчину, потому что он постоянно задевал их, а также издевался над уличными котятами.

"Он говорил: я ваших мам... Ваши родители такие-сякие... Котятам тоже наливал яд – некоторые не пили, а некоторые выпили и умерли", - рассказывают дети.

Соседи подтверждают, что мужчина уже давно ведет себя странно – ругается, выпивает, ходит голым перед окном. Впрочем, до сих пор в полицию на него не жаловались и справлялись своими силами.

"Глупее человека я не видел. Гонял тут детвору, за что и получал тумаков не один раз – и не раскаивается", - поделился сосед нападавшего Николай Бухтер.

Поскольку дети не сразу поняли, что произошло, Саша пошел домой и только утром перезвонил маме.

"Утром звонит ребенок: мама, печет очень сильно. Прислал фотографии. Я сразу за ним", - рассказала мать пострадавшего Наталья. Полиция исследовала следы жидкости на асфальте и задержала обидчика Саши. Эксперты вещество на асфальте уже идентифицировали, а потом нашли бутылку с его остатками дома у задержанного.

"Серная кислота", - констатировал глава областной полиции Дмитрий Головин. Но мать 50-летнего одессита нападавшего защищает. "Это все пропаганда, вот что это! Да отстаньте вы от меня", - заявила она журналистам.

Останутся ли у Саши шрамы на лице, медики пока не признаются.

"Кислота всегда дает глубокие ожоги, самое главное – она проявляется не сразу. Должна полностью сойти мертвая ткань, этот некроз, потом мы увидим, будет ли оперативное лечение, или само заживет", - рассказал врач-комбустиолог ожогового отделения Одесской городской многопрофильной больницы №10 Олег Загребельный.

Беспокоит медиков и психологическое состояние подростка, но мать, которая не отходит от сына ни на минуту, надеется, что Саша с шоком справится, ведь он – спортсмен. А вот то, что натворил сосед, у женщины не укладывается в голове.

"Просто урод. Я не знаю, как его описать. Что вообще ребенок мог ему такого сделать", - удивляется она.

Сейчас задержанный в изоляторе временного содержания,ему грозит до семи лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне облили кислотой известную активисту Екатерину Гандзюк, которая является чиновницей городского совета.