"Просто праздник какой-то!" ВСУ разгромили блиндаж террористов на Донбассе

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети новое уничтожение украинскими воинами объекта террористов на Донбассе.
В частности, речь идет о блиндаже оккупантов на Ясиноватской развязке. Видео вызвало восторг у пользователей сети.
"Это же просто праздник какой-то!", "Несмотря на политические обстоятельства, ВСУ продолжают жестко бить врага", – пишут они.
Скриншот с видео
При этом Штефан пожаловался на огромное количество пророссийских троллей, который активно следят за подобными отчетами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео уничтоженных позиций террористов "ДНР" на Ясиноватской развязке. Удар по ним нанесли силы ООС.
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