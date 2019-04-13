|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Просто праздник какой-то!" ВСУ разгромили блиндаж террористов на Донбассе

2.4тЧитать материал на украинском

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) показал в сети новое уничтожение украинскими воинами объекта террористов на Донбассе.

В частности, речь идет о блиндаже оккупантов на Ясиноватской развязке. Видео вызвало восторг у пользователей сети.

"Это же просто праздник какой-то!", "Несмотря на политические обстоятельства, ВСУ продолжают жестко бить врага", – пишут они.

Новости
В ВСУ вводят новую медаль для военных: как будет выглядеть

"Просто праздник какой-то!" ВСУ разгромили блиндаж террористов на Донбассе

Скриншот с видео

При этом Штефан пожаловался на огромное количество пророссийских троллей, который активно следят за подобными отчетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео уничтоженных позиций террористов "ДНР" на Ясиноватской развязке. Удар по ним нанесли силы ООС.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
3
7
Смешно
15
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Цапью смешно,а вашим зашкваренным запаребриковым братанам думаю не очень.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Лол))) Толян штиглиц опять в запое?)))) И что же видно на этом видосе?))))) Хахлы полюбому что-то разглядят))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Штирлиц жалуется ,что его мордой в говно суют после каждой ""победной ""реляции,ну так сам дебил дырявый,одно и то же видео выкладывает с разных ракурсов под разными ""победами"",а восновном дерьмо непотребное,че там ебануло и где,кастрюлькам по бую,они заголовок прочитали и в пляс,им процесс главное,поскакать поорать,сопли пустить поЦреотические.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения