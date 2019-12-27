"Просто отключился!" Пассажир рассказал, как чудом спасся от авиакатастрофы в Казахстане

Пассажир самолета Bek Air, который 27 декабря потерпел крушение в Казахстане и унес жизни 12 человек, житель Астаны Асхат Утепов впервые проспал свой рейс и благодаря этому спасся.

По его словам, о трагедии он узнал, когда находился в гостиничном номере: ему позвонил брат и сообщил о случившемся. Об этом мужчина рассказал местным СМИ, передает "Рамблер".

"Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею, и просто отключился. Проснулся в девять утра. Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения, а я не могу понять, в чем дело", – признался он.

Житель Астаны Асхат Утепов чудом спасся от авиакатастрофы

Асхат подчеркнул, что, вероятнее всего, шансов спастись у него не было бы, поскольку его место было забронировано в передней части лайнера. За свое чудесное спасение мужчина благодарит Всевышнего.

"Он просто предостерег меня, кто знает, что было бы. Это очень большое горе для нашей страны в первую очередь... У меня три дочки, супруга. Жена плакала. Когда начал читать новости, пришло осознание, насколько мне повезло", – добавил Утепов.

Находясь еще в Алматы, он также признался, что не решил, когда будет возвращаться домой. Однако отметил, что лететь ему не страшно, так как "все в руках Всевышнего".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Казахстане рухнул на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек.

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