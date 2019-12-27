Главная Новости
27 декабря • обновлено в 17:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Просто отключился!" Пассажир рассказал, как чудом спасся от авиакатастрофы в Казахстане

1.7т
Читать материал на украинском

Пассажир самолета Bek Air, который 27 декабря потерпел крушение в Казахстане и унес жизни 12 человек, житель Астаны Асхат Утепов впервые проспал свой рейс и благодаря этому спасся.

По его словам, о трагедии он узнал, когда находился в гостиничном номере: ему позвонил брат и сообщил о случившемся. Об этом мужчина рассказал местным СМИ, передает "Рамблер".

"Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею, и просто отключился. Проснулся в девять утра. Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения, а я не могу понять, в чем дело", – признался он.

Новости
"Всего хорошего и доброго пути": появилась запись переговоров перед авиакатастрофой в Казахстане

Житель Астаны Асхат Утепов чудом спасся от авиакатастрофы

Житель Астаны Асхат Утепов чудом спасся от авиакатастрофы

Асхат подчеркнул, что, вероятнее всего, шансов спастись у него не было бы, поскольку его место было забронировано в передней части лайнера. За свое чудесное спасение мужчина благодарит Всевышнего.

"Он просто предостерег меня, кто знает, что было бы. Это очень большое горе для нашей страны в первую очередь... У меня три дочки, супруга. Жена плакала. Когда начал читать новости, пришло осознание, насколько мне повезло", – добавил Утепов.

Находясь еще в Алматы, он также признался, что не решил, когда будет возвращаться домой. Однако отметил, что лететь ему не страшно, так как "все в руках Всевышнего".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря в Казахстане рухнул на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Дина Баронова
Место
Казахстан
Теги
разбился самолет Авиакатастрофа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги