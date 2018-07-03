"Просто кровавая баня": экс-нардеп раскрыл новые детали убийства сына

Депутат Верховной Рады Украины III созыва Александр Ржавский заявил, что у его сына был конфликт с предпринимателем К. (имя не называется из соображений безопасности).

Как пишет "КП в Украине", о нем из открытых источников известно, что он строил элитную недвижимость для экс-премьера Николая Азарова. Ржавский-младший был у него подрядчиком. В последнее время они выполняли работы по реконструкции Киевского зоопарка.

Конфликт, по словам Александра Ржавского, упирался в небольшую для хорошо поставленного бизнеса сумму.

Дмитрий Ржавский

При этом он подтвердил, что его сыну в последнее время угрожали: "Он писал мне в Вайбере, что угрожают ему, его семье".

В версию о самоубийстве экс-нардеп не верит. "Мой сын не мог порезать себя сам, он с детства страдал гемофобией (паталогическая боязнь крови). Даже когда в 35-летнем возрасте у него брали для анализа кровь из пальца, он терял сознание. А тут – просто кровавая баня", - говорит он.

По словам отца, его сын был эстетом. Он умел обращаться с оружием и имел к нему доступ.

"У сына горло перерезано слева, а он самый настоящий левша, не переученный. Если бы он ударил себя, рана была бы справа – такой размах естественный, - рассказал Александр Ржавский. – Кроме того, судя по обстановке на месте преступления, можно сделать вывод, что сын, нанеся себе смертельную рану, ходил по помещению, мыл в бочке руки. Там кровь повсюду – я увидел то, чего не видели полицейские".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля стало известно, что старшего сына экс-нардепа Александра Ржавского Дмитрия убили после продолжительных угроз.