''Просто дурь'': в ВСУ ''разгромили'' Россию за ''сценарии'' нападения Украины

Спикер Генштаба ВСУ Влад Волошин заявил, что 25 декабря - дата, когда по убеждению российских политиков" Украина должна была осуществить еще одну кровавую провокацию, чтобы поднять рейтинг на выборах президента".

В блоге на OBOZREVATEL он напомнил, что РосCМИ уже "разработаны и утверждены" три "сценария", по которым будет осуществлена эта "провокация".

Первый из них, по словам Волошина, - это повторение инцидента в Керченском проливе. "На мой взгляд, что же это за "провокация" для "ватоскрепных"? Здесь ею даже не "пахнет", так надо будет просто открыть проход и наблюдать, как пройдут корабли. Никто никого не трогает, и все придерживаются международных договоров и законов судноплавства. Какая же здесь провокация?" - задался он вопросом.

Влад Волошин "Гордон"

Спикер Генштаба ВСУ также прокомментировал заявление главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинская армия способна взорвать "любую переправу или мост" в Черноморском регионе, намекая на Крымский мост.

"Здесь россияне, зная "кровожадный имидж пастора" приписали ему вообще "апокалиптический для Крыма" ход событий - атаку на Крымский мост. На самом деле, Александр Турчинов просто указал на слабое место россиян - мост, который при желании можно легко уничтожить. Но чтобы это сделать на самом деле, необходимо очень тщательно подготовить операцию, а на это нужно много времени. Да и мост скоро разрушат силы природы или он сам рухнет. Поэтому и "сценарий" какой-то не слишком реальный или просто дурь", - подчеркнул он.

Кроме того, Волошин разгромил "провокацию", которую якобы готовят на Крым с суши.

"А здесь вообще "сценарий", который выдумали идиоты. Просто элементарный вопрос: а зачем? Зачем обстреливать россиян через Перекоп, ведь они не пойдут в сухопутную атаку в ответ на этот обстрел? Там узко и неудобно вести боевые действия, поэтому наступление там очень сомнительно. Россия в ответ на обстрел-провокацию просто может нанести удар ракетами или авиацией", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ''ДНР'' устроили истерику из-за бочек с ''химоружием'' у ВСУ.