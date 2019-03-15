"Просто безумие": Луценко пожаловался на закон в деле Гандзюк

Украинское правосудие ограничено несовершенным законодательством и это влияет на раскрытие преступлений.

Такое мнение высказал генпрокурор Юрий Луценко, комментируя дело убийства Екатерины Гандзюк в эфире программы "Право на владу". По его словам, только законные процедуры должны принести реальные расследование и наказать преступников.

"Если я буду действовать незаконно, то мы не только проигрываем будущие суды, но и позволим стать героями тем, кто заслуживает тюрьму. Правоохранительный путь длиннее, чем журналистский и политический, но это единственный законный путь, который может дать законный приговор", — подчеркнул генпрокурор.

Юрий Луценко "Право на владу"

В качестве примера он привел дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

"Мы приезжаем за человеком, который подозревается в убийстве Кати Гандзюк, но не имеем права его задержать — есть только право пригласить в суд! Вдумайтесь! Мы не имеем права немедленно изъять на экспертизу кислоту, чтобы спасти тогда еще живую Катю, потому что надо, оказывается, по новой поправке парламента, еще сходить в суд, выстоять очередь иногда в 40 дней, если это столичный суд", — рассказал генпрокурор.

Комментируя избрание меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Гандзюк, Луценко заявил, что "происходит безумие".

"У нас просто безумие происходит с мерой пресечения. Мангер обоснованно подозревается в заказе убийства Гандзюк, на него дают показания его подельники — и его суд отпускает под залог в 4 миллиона гривен! Хотя закон говорит — безальтернативный арест", — сказал генпрокурор.

Он также добавил, что готов к критике, но она должна привести к плодотворным последствий.

"Я готов принять обоснованную критику, дела движутся иногда медленно, иногда мы ошибаемся и проигрываем. Но менять страну можно только вместе", — заявил Луценко.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины 14 марта подала апелляцию на решение суда, по которому были сняты обязательства с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера носить браслет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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