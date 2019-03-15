"Просто безумие": Луценко пожаловался на закон в деле Гандзюк

Украинское правосудие ограничено несовершенным законодательством и это влияет на раскрытие преступлений.
Такое мнение высказал генпрокурор Юрий Луценко, комментируя дело убийства Екатерины Гандзюк в эфире программы "Право на владу". По его словам, только законные процедуры должны принести реальные расследование и наказать преступников.
"Если я буду действовать незаконно, то мы не только проигрываем будущие суды, но и позволим стать героями тем, кто заслуживает тюрьму. Правоохранительный путь длиннее, чем журналистский и политический, но это единственный законный путь, который может дать законный приговор", — подчеркнул генпрокурор.
Юрий Луценко
"Право на владу"
В качестве примера он привел дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
"Мы приезжаем за человеком, который подозревается в убийстве Кати Гандзюк, но не имеем права его задержать — есть только право пригласить в суд! Вдумайтесь! Мы не имеем права немедленно изъять на экспертизу кислоту, чтобы спасти тогда еще живую Катю, потому что надо, оказывается, по новой поправке парламента, еще сходить в суд, выстоять очередь иногда в 40 дней, если это столичный суд", — рассказал генпрокурор.
Комментируя избрание меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Гандзюк, Луценко заявил, что "происходит безумие".
"У нас просто безумие происходит с мерой пресечения. Мангер обоснованно подозревается в заказе убийства Гандзюк, на него дают показания его подельники — и его суд отпускает под залог в 4 миллиона гривен! Хотя закон говорит — безальтернативный арест", — сказал генпрокурор.
Он также добавил, что готов к критике, но она должна привести к плодотворным последствий.
"Я готов принять обоснованную критику, дела движутся иногда медленно, иногда мы ошибаемся и проигрываем. Но менять страну можно только вместе", — заявил Луценко.
Напомним, что Генеральная прокуратура Украины 14 марта подала апелляцию на решение суда, по которому были сняты обязательства с подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера носить браслет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога.
15 февраля залог был внесен и подозреваемого главу Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
Позже Мангер заявил, что является жертвой в деле об убийстве активистки.
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