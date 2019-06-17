"Простите за мою дочь!" Отец мажорки из Ужгорода извинился за жуткое ДТП

Отец 21-летней девушки, которая в Ужгороде за рулем Porsche Cayenn столкнулась на встречной полосе с Ford Focus, извинился за ее поведение.

Как отмечает Mukachevo.net, недавняя авария на улице Славянской вызвала эмоциональную дискуссию среди пользователей социальной сети Facebook. Люди всячески обсуждают все детали аварии и ее участников.

Среди многочисленных комментариев в соцсети появился комментарий отца девушки Вячеслава Костраба, который извинился за дочь, и отметил, что молится за пострадавшего ужгородца.

Суд на 21-летней девушкой скриншот

Также в комментариях мужчине посоветовали помочь семье пострадавшего материально, поскольку лечение сейчас стоит недешево. На что мужчина ответил: "Не переживайте. Все будет хорошо".

Суд на 21-летней девушкой mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем Porsche Cayenne, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца. Известно, что сейчас девушка взята под стражу, до избрания ей меры пресечения. А вот пострадавший мужчина до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

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