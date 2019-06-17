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"Простите за мою дочь!" Отец мажорки из Ужгорода извинился за жуткое ДТП

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Отец 21-летней девушки, которая в Ужгороде за рулем Porsche Cayenn столкнулась на встречной полосе с Ford Focus, извинился за ее поведение.

Как отмечает Mukachevo.net, недавняя авария на улице Славянской вызвала эмоциональную дискуссию среди пользователей социальной сети Facebook. Люди всячески обсуждают все детали аварии и ее участников.

Среди многочисленных комментариев в соцсети появился комментарий отца девушки Вячеслава Костраба, который извинился за дочь, и отметил, что молится за пострадавшего ужгородца.

Суд на 21-летней девушкой

Суд на 21-летней девушкой

скриншот

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"Простите за мою дочь!" Отец мажорки из Ужгорода извинился за жуткое ДТП

Также в комментариях мужчине посоветовали помочь семье пострадавшего материально, поскольку лечение сейчас стоит недешево. На что мужчина ответил: "Не переживайте. Все будет хорошо".

"Простите за мою дочь!" Отец мажорки из Ужгорода извинился за жуткое ДТП
Суд на 21-летней девушкой

Суд на 21-летней девушкой

mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя жительница Свалявы находясь за рулем Porsche Cayenne, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца. Известно, что сейчас девушка взята под стражу, до избрания ей меры пресечения. А вот пострадавший мужчина до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

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Место
УкраинаУжгород
Теги
ДТПавария
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку -- https://fuck.it/id01286571
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сладкая Алиса, две жопы - одна на нарах, другая просто су.ка расейская!
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