"Жизнь за гранью": ветеран АТО рассказал об ужасах плена

Террористы "Л/ДНР" повсеместно применяют к заложникам методы физического и морального влияния.

Об этом в эфире программы "Грани войны" на ObozTV рассказал председатель ОО "Украинская ассоциация военнопленных", бывший пленник боевиков "ЛНР" Анатолий Поляков.

"У меня первый месяц был крайне сложным. Я уже переступил эту грань между жизнью и смертью, когда меня выводили на расстрел, ставили на колени, я уже простился с жизнью. Я принял уже смерть тогда. И когда мне после первого месяца предложили выступить по телевидению, то тогда уже я говорил: ребята, я ни в чем не виноват. Тогда я уже был готов (отказать террористам. – Ред.), я уже принял смерть", - подчеркнул он.

При этом Поляков признал, что мог бы согласиться на определенное сотрудничество при ином отношении к себе.

"Если бы это не было так жестко, как в первый день, то я бы дал любые расписки, выступил по телевидению и сказал бы все, что от меня требовали. Ситуация там очень страшная и жуткая. Твоя задача в первую очередь выжить", - отметил ветеран АТО.

По его словам, просто отказаться от подобных "предложений" со стороны боевиков невозможно без риска для жизни.

"Все переживают очень сложный период. Плен – это жизнь за гранью. Вот некоторые сегодня говорят о каком-то героизме, но героизм состоит только в том, что ты хочешь сохранить свою честь и достоинство. Осуждать ребят, которые сегодня выступают в СМИ, осуждают где-то украинскую власть, находясь в плену - не стоит. Этого невозможно (избежать. – Ред.), тебя все равно заставят это сделать", - добавил бывший узник террористов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко рассказала, сколько граждан РФ было задержано в зоне военного конфликта на Донбассе.

Напомним, 2 марта Россия вернула Украине двух пограничников, похищенных ранее в Сумской области.