Прости, но мы уйдем вместе, – "полтавский террорист" перед ликвидацией

Роман Скрипник, который во время спецоперации по его задержанию 1 августа вновь взял в заложники правоохранителя и угрожал взорвать гранату, перед смертью просил прощения у копа.

Он заявил, что ему жаль, но они "умрут оба". О последних словах "полтавского террориста" рассказал в комментарии "Фактам" непосредственный участник спецоперации по ликвидации беглеца – офицер полиции, который пожелал остаться инкогнито.

Правоохранитель подчеркнул, что пока злоумышленника уговаривали сдаться, тот все время держал в руке гранату с выдернутой чекой, а другой удерживал своего заложника. Переговоры, признался офицер, заходили в тупик.

"Дальше пошло так, как пошло. Скрипник стал извиняться перед заложником: "Прости, но мы уйдем вместе", намекая на то, что намерен взорвать гранату. Снайпер КОРД сработал на опережение, выпустив ему пулю в голову. Это был единственный выход из той ситуации – ради сохранения жизни сотрудника полиции", – подчеркнул собеседник издания.

Он напомнил, что удерживаемый Скрипником патрульный успел отскочить в сторону и лечь на землю.

"К счастью, осколки его не задели. Через три секунды рядом с погибшим взорвалась граната РГД-5, которую он проносил в кармане восемь суток и с помощью которой взял в заложники троих полицейских", – добавил офицер.

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