Прости, но мы уйдем вместе, – "полтавский террорист" перед ликвидацией
Роман Скрипник, который во время спецоперации по его задержанию 1 августа вновь взял в заложники правоохранителя и угрожал взорвать гранату, перед смертью просил прощения у копа.
Он заявил, что ему жаль, но они "умрут оба". О последних словах "полтавского террориста" рассказал в комментарии "Фактам" непосредственный участник спецоперации по ликвидации беглеца – офицер полиции, который пожелал остаться инкогнито.
Правоохранитель подчеркнул, что пока злоумышленника уговаривали сдаться, тот все время держал в руке гранату с выдернутой чекой, а другой удерживал своего заложника. Переговоры, признался офицер, заходили в тупик.
"Дальше пошло так, как пошло. Скрипник стал извиняться перед заложником: "Прости, но мы уйдем вместе", намекая на то, что намерен взорвать гранату. Снайпер КОРД сработал на опережение, выпустив ему пулю в голову. Это был единственный выход из той ситуации – ради сохранения жизни сотрудника полиции", – подчеркнул собеседник издания.
Он напомнил, что удерживаемый Скрипником патрульный успел отскочить в сторону и лечь на землю.
"К счастью, осколки его не задели. Через три секунды рядом с погибшим взорвалась граната РГД-5, которую он проносил в кармане восемь суток и с помощью которой взял в заложники троих полицейских", – добавил офицер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
За помощь в его поимке было обещано денежное вознаграждение, 24 июля к поискам привлекли авиацию.
Ночью 1 августа Роман Скрыпник был ликвидирован правоохранителями на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавщины.