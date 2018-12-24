''Проснулась от резкой боли'': пассажирка рассказала о жутких деталях ЧП в поезде

Пассажирка поезда №357К Киев - Рахов Надежда Полякова, на которую в вагоне упала верхняя полка, заявила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски.

Об этом в Facebook сообщила дочь пострадавшей Светлана Полякова. Она уточнила, что у ее матери было 45-е место 10-го вагона (у женщины сверху - 46-е).

"Общалась с мамой, уже понемногу отходит от ситуации. Она отметила хамское отношение начальника этого поезда Соколовского Леонтия Цезаровича! Проверяйте, пожалуйста, тщательно свои места в вагоне, и не дай бог кому-то купить билеты на эти "калечные места" - рассказала Светлана.

В комментарии "Фактам" Надежда Полякова поведала, что инцидент произошел, когда она и ее соседка сверху спали.

"Проснулась я от резкой боли: меня "припечатала" верхняя полка. Хорошо еще, что мы со знакомой спали головами в разные стороны. Поскольку у полки оказался испорченным лишь один кронштейн, она повредила мне только нижнюю часть туловища. Страшно даже представить, что было бы, если бы эта вся тяжесть рухнула на голову", - вспомнила, как случилось ЧП травмированная пассажирка.

Пока она лежала и не могла пошевелиться, упавшая женщина сползла с обрушенной полки в проход. Последняя в результате отделалась только ушибами.

"На ближайшей станции в наш вагон зашла бригада медиков, сделали мне укол анальгина, а минут через пятнадцать поезд прибыл в Тернополь, где уже ждала "скорая", которая и доставила меня в областную больницу", - продолжила Полякова.

Отвечая на вопрос о поведении проводника и начальника, она ответила: "Возможно, они и звонили врачам, но вели себя по-хамски. Проводница сразу же прикрепила полку на место и сказала, что она хорошая. А потом появился начальник поезда... Меня вынесли на носилках в одной футболке и с актом, который он подписал. Вот текст: "Пассажирка с 46-го места упала на пассажирку с 45-го места и нанесла ей травму бедра. Потерпевшая снята с поезда на станции Тернополь". То есть виноватой сделали Галю".

Полякова также добавила, что в тот день вместе с группой из восемнадцати человек ехала кататься на лыжах и планировала провести в горах пять дней.

"Наши места были в десятом вагоне, каждый занимал свободные полки. Мне досталось боковое 45-е место. Надо мной расположилась Галя, которая ехала на отдых вместе с мужем. Поначалу у меня возникла мысль поменяться местами с кем-то, кто расположился в купе, но постеснялась сделать это", - отметила пострадавшая.

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