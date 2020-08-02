Проснулась от боли: избитая в поезде Мариуполь-Киев женщина показала, как выглядит после ЧП

У телеведущей Анастасии Луговой, избитой в поезде Мариуполь-Киев, ухудшилось самочувствие.

Как сообщила пострадавшая в Facebook, она проснулась в 6 утра от боли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука", – отметила Луговая.

При этом она выразила уверенность, что была не первой жертвой напавшего Виталия Рудзько.

"Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет", – подчеркнула женщина.

Пострадавшая показала, как выглядит после избиения в поезде Facebook Анастасии Луговой

Скрін Facebook

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