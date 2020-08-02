Проснулась от боли: избитая в поезде Мариуполь-Киев женщина показала, как выглядит после ЧП
Пострадавшей Анастасии Луговой стало хуже на вторые сутки после нападения в поезде
Она проснулась в 6 часов утра от боли
Женщина уверена, что была не первой жертвой напавшего Виталия Рудзько
Анастасию Луговую избили и попытались изнасиловать в поезде.
У телеведущей Анастасии Луговой, избитой в поезде Мариуполь-Киев, ухудшилось самочувствие.
Как сообщила пострадавшая в Facebook, она проснулась в 6 утра от боли (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Если вчера хоть немного могла "мугыкать" и отвечать на вопросы, то сегодня не могу издать ни звука", – отметила Луговая.
При этом она выразила уверенность, что была не первой жертвой напавшего Виталия Рудзько.
"Но моим не молчанием следующих жертв у него не будет", – подчеркнула женщина.
Пострадавшая показала, как выглядит после избиения в поезде Facebook Анастасии Луговой
Скрін Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 1 августа в поезде Мариуполь-Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж пострадавшей рассказал, что нападавший хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападавшего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирке.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, который трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.