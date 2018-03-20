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Прослушка Холодницкого: появились детали операции

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Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и с санкции суда.

Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил источник Censor.net.

Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.

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Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.

20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Назар ХолодницкийЮрий Луценко
Место
УкраинаКиев
Объекты
Генеральная прокуратура УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратураНАБУАнтикоррупционное бюро Украины
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