Прослушка Холодницкого: появились детали операции

Прослушка в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого была установлена сотрудниками Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и с санкции суда.

Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил источник Censor.net.

Руководители ГПУ, НАБУ и САП пока не раскрывают новых деталей операции.

Как писал "Обозреватель", "жучки" были заложены в аквариум.

20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".