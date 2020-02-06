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7 февраля • обновлено в 07:39
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Прослушка Гончарука: в УГО ответили на скандальные обвинения

1.8т
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В Управлении государственной охраны Украины сообщили о сотрудничестве со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В пресс-службе УГО отметили, что ведомство будет сотрудничать с СБУ, чтобы снять возможные подозрения в причастности военнослужащих к инциденту.

"Уважаемые представители СМИ, воздержитесь, пожалуйста, от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования!" – подчеркнули в Управлении госохраны.

Напомним, что ранее сообщалось, что к прослушке премьера Гончарука могут быть причастны сотрудники Управления государственной охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15-16 января появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".

  • Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

  • На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть президента Владимира Зеленского.

  • При этом СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

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Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Пленки" Гончарука
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Управление государственной охраны Украины Служба безопасности Украины
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