Прослушка Гончарука: в УГО ответили на скандальные обвинения

В Управлении государственной охраны Украины сообщили о сотрудничестве со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В пресс-службе УГО отметили, что ведомство будет сотрудничать с СБУ, чтобы снять возможные подозрения в причастности военнослужащих к инциденту.

"Уважаемые представители СМИ, воздержитесь, пожалуйста, от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования!" – подчеркнули в Управлении госохраны.

Напомним, что ранее сообщалось, что к прослушке премьера Гончарука могут быть причастны сотрудники Управления государственной охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15-16 января появились аудиозаписи разговоров, в которых якобы участвовал Алексей Гончарук. Человек с голосом, похожим на голос премьера, признался, что он – "абсолютный профан в экономике".

Позже в Кабмине открестились от записей, назвав их фейком.

На фоне скандала Гончарук заявил о своей отставке, но президент Украины Владимир Зеленский ее не принял.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что факты прослушки чиновников в Украине свидетельствуют о неконтролируемой ситуации, которая может затронуть президента Владимира Зеленского.

При этом СБУ засекретила информацию по уголовному производству по факту прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!