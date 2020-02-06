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7 февраля • обновлено в 07:39
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Прослушка Гончарука: в метаданных аудио нашли фамилию журналиста "1+1"

4.2т
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Файл с записями премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которые слили в сеть, создавался на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина.

На это обратил внимание пользователь Twitter Евгений Сакал, опубликовав метаданные файла (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Метаданные – они хранятся в оригинальном файле. Telegram не сжимает МР3, а сохраняет в облаке оригинал файла или фото, если отправить (опубликовать в Telegram) как файл", – написал он.

Евгений Куксин и Алексей Гончарук

Евгений Куксин и Алексей Гончарук

Отметим, что на такую информацию отреагировал и журналист Сергей Лещенко.

"Файл прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит метаданные, которые указывают на его монтаж на компьютере приближенного к нардепу Дубинскому журналиста Евгения Куксина", – написал он в своем Telegram.

Метаданные файла "записей Гончарука"

Метаданные файла "записей Гончарука"

twitter.com/Gienius_S

Метаданные файла "записей Гончарука"

Метаданные файла "записей Гончарука"

twitter.com/Gienius_S

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Автор
Дина Баронова
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Александр Дубинский Алексей Гончарук
Место
Украина
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фил филька
фил филька
курс для чайников: в любом более менее приличном мп3 плеере можно легко изменять метаданные)
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