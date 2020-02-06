Прослушка Гончарука: в метаданных аудио нашли фамилию журналиста "1+1"

Файл с записями премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которые слили в сеть, создавался на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина.

На это обратил внимание пользователь Twitter Евгений Сакал, опубликовав метаданные файла (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Метаданные – они хранятся в оригинальном файле. Telegram не сжимает МР3, а сохраняет в облаке оригинал файла или фото, если отправить (опубликовать в Telegram) как файл", – написал он.

Евгений Куксин и Алексей Гончарук

Отметим, что на такую информацию отреагировал и журналист Сергей Лещенко.

"Файл прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит метаданные, которые указывают на его монтаж на компьютере приближенного к нардепу Дубинскому журналиста Евгения Куксина", – написал он в своем Telegram.

Метаданные файла "записей Гончарука" twitter.com/Gienius_S

Метаданные файла "записей Гончарука" twitter.com/Gienius_S

Когда вы выкладываете смонтирован файл прослушивания кого-то в телеграмм, старайтесь быть не таким долбоёба, как Дубинский pic.twitter.com/1Dwdu8pSFP - Eugen Sakal (@Gienius_S) February 6, 2020

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