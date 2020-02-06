Прослушка Гончарука: в метаданных аудио нашли фамилию журналиста "1+1"

Файл с записями премьер-министра Украины Алексея Гончарука, которые слили в сеть, создавался на компьютере журналиста "1+1" Евгения Куксина.
На это обратил внимание пользователь Twitter Евгений Сакал, опубликовав метаданные файла (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Метаданные – они хранятся в оригинальном файле. Telegram не сжимает МР3, а сохраняет в облаке оригинал файла или фото, если отправить (опубликовать в Telegram) как файл", – написал он.
Евгений Куксин и Алексей Гончарук
Отметим, что на такую информацию отреагировал и журналист Сергей Лещенко.
"Файл прослушки премьер-министра Алексея Гончарука содержит метаданные, которые указывают на его монтаж на компьютере приближенного к нардепу Дубинскому журналиста Евгения Куксина", – написал он в своем Telegram.
Метаданные файла "записей Гончарука"
twitter.com/Gienius_S
Метаданные файла "записей Гончарука"
twitter.com/Gienius_S
Когда вы выкладываете смонтирован файл прослушивания кого-то в телеграмм, старайтесь быть не таким долбоёба, как Дубинский pic.twitter.com/1Dwdu8pSFP- Eugen Sakal (@Gienius_S) February 6, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Спецслужба пришла в дом "1+1" в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.
Служба безопасности Украины официально заявила, что обыск в здании телеканала "1+1" связан не с деятельностью компании, а касается отдельных журналистов, которые могут быть причастны к незаконному прослушиванию.
Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировали в помещении, которое ранее обыскала СБУ (принадлежит, в частности, телеканалу "1+1").
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