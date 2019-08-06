Прослушивали и майнили криптовалюту: вскрылась крупнейшая афера в судах Украины

В судебной системе Украины была раскрыта крупнейшая афера. Оказалось, что служебные ноутбуки сотрудников использовались для прослушки и майнинга криптовалют.

К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности Минюста после проведения проверки "Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы", пишет "Юрлига".

Киберпреступность Иллюстрация

Так, выяснилось, что:

вредоносное программное обеспечение MinerGate, инсталлированное на FTP- сервере и начиная с 1 января 2018 года, используя мощности и электроэнергию ГСА, работало с криптовалютой;

имело место незаконное использование серверного оборудования ГСА для работы ряда частных ресурсов;

выявлен инсталляционный файл вредоносного программного обеспечения с функцией специального технического средства негласного получения информации. Он был установлен на большом количестве ноутбуков ГП "ИСС", которые использовались для настройки серверов, персональных компьютеров ДСА и судов г. Киева и длительное время осуществляло скрытые аудиозаписи разговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку 2 августа вручили подозрения в возможных преступлениях.

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