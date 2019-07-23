"Хотят запугать нас всех!" Подробности жестокой расправы над проукраинской противницей Путина

В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву, которая занимала принципиальную проукраинскую позицию.

Ей нанесли восемь ножевых ранений, а тело бросили в кустах недалеко от дома. За преступление российские правоохранители тут же задержали 40-летнего башкирца. Правда, он ли убил женщину на самом деле, не ясно. Позже в полиции заявили, что подозреваемых нет.

Друзья Елены считают, что ее избрали жертвой, чтобы запугать всех, кто выступает против власти в России, выходит на акции протеста и пикеты. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Бил ножом в спину, а потом душил

Елена Григорьева – известная в Санкт-Петербурге активистка, которая выступала в защиту прав крымских татар, осуждала войну России против Украины. Также ее часто можно было увидеть на акциях в защиту прав ЛГБТ. .

Елена Григорьева на пикете в поддержку Украины Facebook Елены Григорьевой

Ее тело нашли во дворе многоэтажного дома, где она и жила. Убийца нанес ей несколько ножевых ранений в спину, душил ее, а затем тело бросил в кустах.

Елену обнаружили утром, в воскресенье, 21 июля. Следы преступника привели полицейских к соседнему детскому садику, но на этом все и закончилось. Во дворе также никто ничего не слышал.

Многие не верят, что убийцей стал 40-летний башкирец, которому якобы понадобились деньги. Тем более, что Григорьевой поступали угрозы. Как рассказали OBOZREVATEL ее знакомые, женщина даже просила близкую подругу в случае ее смерти позаботиться о кошке и собиралась сделать для нее дубликат ключей от квартиры. Но так и не успела.

Лена с котом Facebook Елены Григорьевой

"Неслучайная жертва"

"Она была хорошая девочка. Я сам нахожусь в трауре после этих событий", – рассказал OBOZREVATEL ее знакомый Али Хантимиров.

Али считает, что Лену избрали жертвой неслучайно. "Она маленькая, худенькая, с ней легко справиться. Она одинокая, ее некому защитить. А убили ее, мы думаем, для того, чтобы запугать всех нас, активистов в Питере, которые выходят на пикеты. Что бы показать, что с нами может быть", – считает Хантимиров.

Елена Григорьева Facebook Елены Григорьевой

Лена после задержания Facebook Елены Григорьевой

В последнее время Лена перебивалась временной работой. "Потому что все, кто тут протестует на заметке у полиции. И устроиться на работу ему сложно. Только начнешь работать, как вскоре выгоняют. Так было и у Лены. Знаю, что в последнее время она ухаживала за пожилыми людьми", – говорит Али.

Лене действительно часто угрожали, вероятно, еще и потому что она защищала права ЛГБТ.

"Как-то после очередной угрозы она обратилась с адвокатом в полицию, но там никаких мер не приняли. Как всегда, пока человека не убьют, они ничего делать не будут", – возмущается Али.

Елена Григорьева Facebook Елены Григорьевой

На пикеты приезжают казаки и полиция

Зато на одиночные пикеты и протесты активистов правоохранители Питера приходили с завидной регулярностью. По словам Али, не успевали несколько человек появиться на месте сбора, как тут же подъезжало несколько автобусов с полицейскими.

"Еще вокруг казаки иногда ходят. Бывает, набрасываются, душат, из баллончика брызгают. Раз на раз не приходится. Иногда никого не задерживают, а иногда пакуют всех, везут в отдел, оформляют и выписывают штрафы. Но Лена, несмотря на то, что хрупкая была, не боялась, всегда выступала, ругалась с ними. Смелая она была, отчаянная. Ей часто выписывали штрафы", – вспоминает Али.

За пикет в поддержку крымских татар активистов задерживали Facebook Елены Григорьевой

"Я не дооценивала, когда Лена писала об угрозах в ее адрес и не очень этим проникалась. Хотя стоило бы. Убийство совершено с такой жестокостью, потому что ее очень сильно ненавидели за ее гражданскую позицию. Других причин для ее убийства нет", – написала ее знакомая Екатерина Стримакова.

Ее друзья уверены, что расследование объективным не будет. Потому что убили Елену не просто так.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.