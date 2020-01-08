Просил помощи у Бога: на месте катастрофы украинского самолета в Иране нашли записку

Спасатели нашли записку среди останков самолета Boeing 737 авиакомпании "МАУ", который разбился после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). В ней иранский студент просил помощи с экзаменом у Бога.
Об этом сообщили на странице "Украина 24/7" в Telegram. Предварительно, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.
В сети заверили, что большая часть погибших – студенты, которые использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. В день крушения самолета они возвращались на учебу после каникул.
На месте катастрофы украинского самолета в Иране нашли записку
Украина 24/7
Сообщение в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Авиакомпания Boeing впервые прокомментировала трагедию.
В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается.
Причиной катастрофы самолета Boeing 737 стало возгорание двигателя.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал аварию украинского самолета МАУ в Иране.
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