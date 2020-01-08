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8 января • обновлено в 12:51
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Просил помощи у Бога: на месте катастрофы украинского самолета в Иране нашли записку

10.7т
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Спасатели нашли записку среди останков самолета Boeing 737 авиакомпании "МАУ", который разбился после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). В ней иранский студент просил помощи с экзаменом у Бога.

Об этом сообщили на странице "Украина 24/7" в Telegram. Предварительно, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

В сети заверили, что большая часть погибших – студенты, которые использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. В день крушения самолета они возвращались на учебу после каникул.

На месте катастрофы украинского самолета в Иране нашли записку

На месте катастрофы украинского самолета в Иране нашли записку

Украина 24/7

Новости
В Тегеране нашли "черный ящик" рухнувшего самолета МАУ
Сообщение в сети

Сообщение в сети

Скриншот

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Автор
Яра Дорош
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Тег
МАУ
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