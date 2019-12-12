Просил политического убежища: суд Молдовы принял новое решение в отношении судьи-беглеца Чауса

Молдавский суд в очередной раз отказал в предоставлении политического убежища украинскому судье-беглецу в делах Евромайдана Николаю Чаусу, который подозревается в получении 150 тыс. долларов взятки.

Соответствующее решение было принято судом Кишинева еще 11 октября 2019 года, которое только недавно опубликовали на их судебном портале, сообщает "Слідство.Інфо".

Отмечается, что Чаус попросил политического убежища у президента Молдовы сразу после задержания, еще в 2017 году, и получил отказ. В течение двух лет он оспаривал это решение в суде.

Николай Чаус Главред

"В этом году 11 октября судья не удовлетворила иск Николая Чауса, в котором тот просил отменить отказ в политическом убежище. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме", – говорится в сообщении.

По словам адвоката скандального украинского судьи, они будут обжаловать это решение и уже подали апелляцию.

В то же время сейчас проходит рассмотрение дела об экстрадиции Чауса в Украину, которое слушается с 2017-го года. Следующее заседание запланировано на 31 января 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки.

Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого судья ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.

Арестовать Чауса украинские прокуроры не смогли из-за его судейского иммунитета, которого его могла лишить Верховная Рада.

Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса.

В свою очередь он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.

1 марта 2017 года он был задержан сотрудниками прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию судьи-беглеца.

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