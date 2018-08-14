"Просил хлебушка и водички": на Кировоградщине родители морили голодом сына. Фотофакт

В Новоукраинке Кировоградской области родители морили голодом своего четырехлетнего сына. В результате для нормальных в его возрасте 16 кг мальчик весит всего 7.

От горе-семьи малыша спасли правоохранители, социальные службы и медики, которые изъяли ребенка из семьи, пишет "Кировоградская правда".

"Мы застали ребенка в кроватке, с головы до пят испачканного собственными фекалиями. Он был настолько худюсенький, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Медики достали тормозки. А в больнице, когда в руках медсестры увидел кастрюлю, начал кричать. Представьте себе, насколько он был голоден. Девочки-сестрички — молодцы, принесли кто каши, кто молочка", — рассказывают очевидцы.

Сколько ребенок недоедал, специалисты пока сказать не могут и ждут результатов обследования. Вместе с тем в медучреждении, куда доставили мальчика, заверили, что сейчас его жизни ничто не угрожает.

Спасенный мальчик "Кировоградская правда"

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В свою очередь, в службе по делам детей исполнительного комитета Новоукраинского городского совета ситуацию комментируют сдержанно. Там говорят, что 9 августа патронажный педиатр и медсестра сообщили, что при осмотре десятимесячного младенца, увидели в семье в тяжелом состоянии другого ребенка — истощенного четырехлетнего мальчика. Несмотря на настойчивость медиков, госпитализировать малыша родители категорически отказались.

"Мы сразу поехали к семье, однако в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией", — рассказывает начальник местной службы по делам детей Александр Спринсян и уточняет, что в помещение попали только после того, как полиция получила разрешение суда.

В службе также утверждают, что до сих пор семья не стояла у них на учете, поэтому сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало, а также не было возможности осмотреть и оценить условия проживания детей, так как работников родители не пускали в помещение. В то же время чиновники отмечают, что сейчас решается вопрос о лишении прав родителей, однако все будет зависеть от выводов судмедэкспертизы и суда.

Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей — 2008, 2012 и 2017 гг. рождения. Все девочки визуально находятся в удовлетворительном состоянии.

Тем временем правоохранители открыли уголовное производство за злостное невыполнение родительских обязанностей.

Позже депутат райсовета Александр Мольченко, отец мальчика, заявил, что неоднократно обращался к врачам за помощью, так как заметил, что ребенок похудел, однако те его игнорировали. "Я считаю, что это последствие экспериментов, которые делала та медсестричка в той больнице", - рассказал он в телефонном разговоре с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в Киеве женщина оставила двух малолетних детей одних в квартире на девять дней. В результате мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев умер, а его сестричка, которой 2 года 10 месяцев, чудом осталась жива.