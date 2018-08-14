МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Просил хлебушка и водички": на Кировоградщине родители морили голодом сына. Фотофакт

92.6тЧитать новость на украинском

В Новоукраинке Кировоградской области родители морили голодом своего четырехлетнего сына. В результате для нормальных в его возрасте 16 кг мальчик весит всего 7.

От горе-семьи малыша спасли правоохранители, социальные службы и медики, которые изъяли ребенка из семьи, пишет "Кировоградская правда".

"Мы застали ребенка в кроватке, с головы до пят испачканного собственными фекалиями. Он был настолько худюсенький, что сердце просто разрывалось. Когда ехали в больницу, мальчик постоянно просил хлебушка и водички. Медики достали тормозки. А в больнице, когда в руках медсестры увидел кастрюлю, начал кричать. Представьте себе, насколько он был голоден. Девочки-сестрички — молодцы, принесли кто каши, кто молочка", — рассказывают очевидцы.

Сколько ребенок недоедал, специалисты пока сказать не могут и ждут результатов обследования. Вместе с тем в медучреждении, куда доставили мальчика, заверили, что сейчас его жизни ничто не угрожает.

Спасенный мальчик

"Кировоградская правда"

Новости
В Харькове пьяницы три дня морили голодом детей

В свою очередь, в службе по делам детей исполнительного комитета Новоукраинского городского совета ситуацию комментируют сдержанно. Там говорят, что 9 августа патронажный педиатр и медсестра сообщили, что при осмотре десятимесячного младенца, увидели в семье в тяжелом состоянии другого ребенка — истощенного четырехлетнего мальчика. Несмотря на настойчивость медиков, госпитализировать малыша родители категорически отказались.

"Мы сразу поехали к семье, однако в дом нас не пустили. Пришлось обратиться в полицию и прокуратуру. Правоохранители в свою очередь обратились в суд за санкцией", — рассказывает начальник местной службы по делам детей Александр Спринсян и уточняет, что в помещение попали только после того, как полиция получила разрешение суда.

В службе также утверждают, что до сих пор семья не стояла у них на учете, поэтому сигналов о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей не поступало, а также не было возможности осмотреть и оценить условия проживания детей, так как работников родители не пускали в помещение. В то же время чиновники отмечают, что сейчас решается вопрос о лишении прав родителей, однако все будет зависеть от выводов судмедэкспертизы и суда.

Новости
Приковал на цепь и жестоко бил: в Херсоне мужчина морил женщину голодом из-за денег

Кроме четырехлетнего сына, в семье есть еще трое дочерей — 2008, 2012 и 2017 гг. рождения. Все девочки визуально находятся в удовлетворительном состоянии.

Тем временем правоохранители открыли уголовное производство за злостное невыполнение родительских обязанностей.

Позже депутат райсовета Александр Мольченко, отец мальчика, заявил, что неоднократно обращался к врачам за помощью, так как заметил, что ребенок похудел, однако те его игнорировали. "Я считаю, что это последствие экспериментов, которые делала та медсестричка в той больнице", - рассказал он в телефонном разговоре с журналистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2016 года в Киеве женщина оставила двух малолетних детей одних в квартире на девять дней. В результате мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев умер, а его сестричка, которой 2 года 10 месяцев, чудом осталась жива.

Место
УкраинаКропивницкий
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
317
7
Смешно
6
Интересно
315
Печально
58
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дубик Наталья
Дубик Наталья
Это ж какими выродками надо быть, чтобы вот так осознанно не давать ребенку кушать! Твари !!!! Нелюди!!!!! И это же не день и не два, а на протяжении долгого времени.... И сердце не болит. И душа кровью не обливается... А меня интересует еще один вопрос... Это что же, в этой семье просто не любят мальчиков..? Вряд ли. Скорее всего, на девочек у них свои планы... поэтому и кормят. Мальчик, наверное, был как-то не к месту... Поэтому и решили таким образом избавиться от лишнего рта... Боюсь, что если девочек у них не заберут, то их ждет совсем не радостная участь... Детей надо срочно забрать! А таких "родителей" судить и пожизненное на хлеб и воду раз в неделю!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pisantchin Antonina
Pisantchin Antonina
Я не поняла. А отец депутат райсовета? Если так, то это просто ужас!!! Лишать родительских прав таких родителей однозначно. И еще одно- а где была патронажная медсестра, соц. службы? Если люди не выполняют своих обязанностей, они должны быть уволены немедленно. А то за бумажками и бесконечными чаепитиями, детей не видно
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Асманова Елена
Асманова Елена
Pisantchin Antonina, Здравствуйте. Социальные службы не работают как следует, потому что нет над ними контроля. Пришли на роботу кофейка попили, кого-то обсудили и так с утра до вечера. Зарплата идёт четко. А в противном случае смотрят с кого содрать, чтобы получить премию. Я проработала 3 месяца, я не смогла там больше работать)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Красникова Мария
Красникова Мария
А считаю оборот надо делать таким бесплатно. И соц.службам ходить чаще. А говорят в стране призидент плохой, люди сами доводят себя до такого: пьют, не работают, наркоманят, избивают, насилуют, а потом все виноваты а они нет. Детей жалко.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Асманова Елена
Асманова Елена
Красникова Мария, Я лично сама наблюдала такую картину: инспектор по провам детей пришла на роботу. Вот её день; сидит красит ресницы около часа, а потом приготовила кофе, попила. Снова достала зеркальце и корректирует брови и ещё час. Затем вышла прогулялась. В обед поела. А уж после пошла навестила семью и домой. Директор ее прикрывает, потому что друг её мамы. И таких лодарей в этих соцслужбах полно... Поэтому они ничего не знают о таких случаях.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги