Прошивает толстые деревья: Россия завезла на Донбасс новое смертоносное оружие

Террористы на Донбассе обстреливают позиции украинских военных у побережья Азовского моря из новейших российских винтовок.

Как говорится в сюжете ТСН, оккупанты нападают на ВСУ даже в плохую погоду. А оружие насквозь прошивает многолетние толстые деревья.

"Они всегда так стреляют. Им без разницы, день-ночь. Где-то нас увидели и начинают работать", – рассказал украинский военный.

Бойцы ВСУ откровенно признаются, что приходится периодически отвечать на провокации террористов, чтобы они "не распоясались". В зоне боевых действий не осталось ни одного уцелевшего ствола или ветки. За лето большинство деревьев так и не зазеленели. Кроме мин боевики применяют крупнокалиберную снайперскую винтовку из "военторга" России.

"У них, говорят, новая винтовка "Доннечанка" под зенитный патрон. У нее разрывные пули бьют на 1200", - говорит боец с позывным "Батя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы начали использовать новые запрещенные приемы войны.