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Прошивает толстые деревья: Россия завезла на Донбасс новое смертоносное оружие

4.1тЧитать материал на украинском

Террористы на Донбассе обстреливают позиции украинских военных у побережья Азовского моря из новейших российских винтовок.

Как говорится в сюжете ТСН, оккупанты нападают на ВСУ даже в плохую погоду. А оружие насквозь прошивает многолетние толстые деревья.

"Они всегда так стреляют. Им без разницы, день-ночь. Где-то нас увидели и начинают работать", – рассказал украинский военный.

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Бойцы ВСУ откровенно признаются, что приходится периодически отвечать на провокации террористов, чтобы они "не распоясались". В зоне боевых действий не осталось ни одного уцелевшего ствола или ветки. За лето большинство деревьев так и не зазеленели. Кроме мин боевики применяют крупнокалиберную снайперскую винтовку из "военторга" России.

"У них, говорят, новая винтовка "Доннечанка" под зенитный патрон. У нее разрывные пули бьют на 1200", - говорит боец с позывным "Батя".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что террористы начали использовать новые запрещенные приемы войны.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Ночь яка мисячна, зоряна, ясная В оптицi в мене ебучий москаль Поправка на аетер и... До побачення ! Телом двухсотым за поребрик бай-бай
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