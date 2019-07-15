Прошел всю войну: появилось видео прощания с убитым героем Украины

В Днепропетровской области похоронили украинского разведчика, который на передовой был с самого начала войны на Донбассе, Александра Колодяжного.

По данным ТСН, 27 июня герой Украины подорвался на мине во время выполнения боевого задания, через две недели умер (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что 45-летний старший сержант 74-го разведывательного батальона был на фронте с первых дней. Он прошел все горячие точки Донбасса, стал кавалером ордена "За мужество" и народным героем Украины.

Александр с позывным "Кол" был одним из тех, кто установил флаг на здании терминала Донецкого аэропорта. Он перенес три ранения, но каждый раз возвращался на фронт, потому что не мог оставаться в стороне.

Установка флага на здании ДАП Кадр из видео

"Все ему говорили: Саша, оставайся – а он говорил: нет, лучше пойду я, я уже пожил, мне 45 лет, чем пойдут молодые и будут гибнуть молодые. У меня опыт, и когда придут молодые, новые ребята – я их буду всему учить", – призналась бывшая жена Александра Алена Антоненко.

Родственники и мать погибшего защитника с трудом перенесли потерю. А молодые бойцы признались, что Александр был для них больше, чем командир или наставник.

Похороны героя - сослуживцы кадр из видео

После страшного ранения головы и тела героя Украины доставили из-под Марьинки в киевский госпиталь. 11 июля Колодяжный умер, так и не придя в сознание. Его похоронили под военный салют. У Александра осталась пожилая мама и 23-летний сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в зоне ООС погиб воин ВСУ, старший солдат Владимир Салитра. 29-летний защитник Украины был родом из села Волица Жовковского района Львовской области.

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