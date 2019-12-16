Прошел самые горячие точки: под Киевом попрощались с известным ветераном АТО. Фото

В селе Вишневое (Киевская область) попрощались с погибшим ветераном АТО, бывшим бойцом батальона спецназначения "Чернигов" Юрием Яценом (позывной Хаски).

По данным черниговского издания ЧЕlinе, церемония состоялась 16 декабря в Храме Вознесения Господня (чтобы посмотреть фотографии, проскролльте до конца страницы).

Юрий Яцен

"Юрий Яцен проживал в селе Рогозки Сновского района. Когда началась война, ушел добровольцем. Участвовал в военных спецоперациях на Донбассе. Юрий Яцен задерживал "медового террориста" – человека, который приносил на украинские позиции мед со взрывчаткой. В последнее время Юрий проживал в Киевской области. 10 декабря его сбил автомобиль. Проститься с Юрием приехали родные и товарищи со всей Украины", – сказано в сообщении.

Юрий Яцен Facebook Юрия Яцена

Юрий Яцен родился 5 мая 1981 года в Киеве. На фронте он прошел несколько ротаций, был ранен. После демобилизации в Киеве занимался проблемой реабилитации ветеранов, был участником проекта "Друг Героя".

Похороны Юрия Яцена ЧЕlinе

Прощание с Юрием Яценом ЧЕlinе

Похороны Юрия Яцена ЧЕlinе

Юрий Яцен похороны ЧЕlinе

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрия Яцена сбила насмерть машина 10 декабря. За годы войны он побывал в самых горячих точках и получил тяжелые ранения. Позже стал кинологом. На Донбассе ветеран нашел любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

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