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17 декабря • обновлено в 02:09
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Прошел самые горячие точки: под Киевом попрощались с известным ветераном АТО. Фото

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В селе Вишневое (Киевская область) попрощались с погибшим ветераном АТО, бывшим бойцом батальона спецназначения "Чернигов" Юрием Яценом (позывной Хаски).

По данным черниговского издания ЧЕlinе, церемония состоялась 16 декабря в Храме Вознесения Господня (чтобы посмотреть фотографии, проскролльте до конца страницы).

Юрий Яцен

Юрий Яцен

"Юрий Яцен проживал в селе Рогозки Сновского района. Когда началась война, ушел добровольцем. Участвовал в военных спецоперациях на Донбассе. Юрий Яцен задерживал "медового террориста" – человека, который приносил на украинские позиции мед со взрывчаткой. В последнее время Юрий проживал в Киевской области. 10 декабря его сбил автомобиль. Проститься с Юрием приехали родные и товарищи со всей Украины", – сказано в сообщении.

Юрий Яцен

Юрий Яцен

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Юрий Яцен родился 5 мая 1981 года в Киеве. На фронте он прошел несколько ротаций, был ранен. После демобилизации в Киеве занимался проблемой реабилитации ветеранов, был участником проекта "Друг Героя".

Похороны Юрия Яцена

Похороны Юрия Яцена

ЧЕlinе

Прощание с Юрием Яценом

Прощание с Юрием Яценом

ЧЕlinе

Похороны Юрия Яцена

Похороны Юрия Яцена

ЧЕlinе

Юрий Яцен похороны

Юрий Яцен похороны

ЧЕlinе

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрия Яцена сбила насмерть машина 10 декабря. За годы войны он побывал в самых горячих точках и получил тяжелые ранения. Позже стал кинологом. На Донбассе ветеран нашел любимую женщину и привез на родную Черниговщину.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ДТП

Новости расследований

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