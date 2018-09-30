МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Прошагали вперед! ВСУ заняли новые позиции на Донбассе

3.2тЧитать материал на украинском

Украинские военные во время операции Объединенных сил на Донбассе продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах.

Более 6 кв. км теперь находятся под контролем ВСУ, написал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В виду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области, для улучшения своих тактических позиций, подразделение одной из бригад ВСУ было просто вынуждено хорошо прошагать вперед и закрепиться на новых рубежах. Уже окопались и стоят новые опорники...Все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно!" - доложили военные.

По словам волонтера, ВСУ "просто тихо делает свое дело", пока "в Донецке происходит весь этот дурдом: взрывы, подготовка к выборам и регистрация кандидатов, уничтожение конкурентов, и похищение их жен, а также все остальные прелести закрытого оккупационного мира".

Новости
Ошибочка вышла? Террористы ''ДНР'' открыли огонь по российским военным

Пользователи соцсети поздравили военных: "Слава Україні", "Так до 11-го ноября по 6 км в день, пусть и квадратных, смотри и в Донецке наши будут. Сил вам и терпения! Ура!"

Прошагали вперед! ВСУ заняли новые позиции на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября в оккупированной террористами "ДНР" Горловке прогремел мощный взрыв, в результате погибли дети. По предварительной информации, произошел "взрыв штатного боеприпаса типа МОН" (противопехотная осколочная мина. – Ред.).

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
2
4
Смешно
7
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Вы бы новостями своими не палились, чубатые членососы. Ниже публикация о гибели детей под Горловкой и сразу же победная реляция о закреплении на новых рубежах. Вы с кем воюете, шароварные пидарасы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Передерко Владимир
Передерко Владимир
Так держать
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Слава Украине, героям слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги