Прошагали вперед! ВСУ заняли новые позиции на Донбассе

Украинские военные во время операции Объединенных сил на Донбассе продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах.

Более 6 кв. км теперь находятся под контролем ВСУ, написал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В виду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области, для улучшения своих тактических позиций, подразделение одной из бригад ВСУ было просто вынуждено хорошо прошагать вперед и закрепиться на новых рубежах. Уже окопались и стоят новые опорники...Все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно!" - доложили военные.

По словам волонтера, ВСУ "просто тихо делает свое дело", пока "в Донецке происходит весь этот дурдом: взрывы, подготовка к выборам и регистрация кандидатов, уничтожение конкурентов, и похищение их жен, а также все остальные прелести закрытого оккупационного мира".

Пользователи соцсети поздравили военных: "Слава Україні", "Так до 11-го ноября по 6 км в день, пусть и квадратных, смотри и в Донецке наши будут. Сил вам и терпения! Ура!"

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