Після ряду гучних скандалів довкола керівництва Держпродспоживслужби, а зокрема – голови цієї служби Володимира Лапи і його першого заступника Андрія Жука – їх обох було звільнено. При цьому, офіційно підставою для звільнення названо не закупівлі за розпорядженням керівництва утридорога, не корупційні схеми, інформація про які почала просочуватися у публічний простір і навіть не репресії та звільнення працівників попри трудовий кодекс та рішення судів. Кабмін ухвалив рішення про звільнення Лапи і Жука начебто за їх власним бажанням. Принаймні, так пояснив рішення уряду міністр економіки Тимофій Милованов. Хоча сам Лапа після того, як рішення про його звільнення було оприлюднене, подякував урядовцям "за своєчасне рішення".

Втім, незважаючи на демонстративну "радість" через можливість "згадати, що в житті є не лише робота", Лапа, як з’ясували активісти "СтопКору", примудрився таки наробити наостанок капощів. І підписав кілька цікавих документів вже після звільнення.

Йдеться про призначення голови Харківського управління Держпродспоживслужби та заступника голови Київського управління. Їх Лапа призначив… наступного дня після власного звільнення.

Активісти свої слова підтверджують документом, згідно якого конкурси на керівні посади у згаданих структурних підрозділах Держпродспоживслужби виграли Андрій Бабарук та Роман Петров.

СтопКор

При цьому, напередодні призначення довкола Бабарука розгорівся скандал: претендента на крісло очільника Харківської філії Держпродспоживслужби звинуватили у купівлі місця.

Вперше ця інформація з’явилася за тиждень до призначення Бабарука. 16 жовтня активісти "СтопКору" заявили: за їхньої інформацією, отриманою з власних джерел, ще 10 жовтня співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у приміщеннях Держпродспоживслужби у Харківській області. Обшуки проходили у рамках розслідування низки корупційних схем, про які стало відомо ДБР. За даними активістів, творцем та куратором цих схем був якраз тоді ще виконуючий обов’язки керівника регіонального відділення служби Андрій Бабарук.

"Перебуваючи на посаді заступника ГУ ДПСС у Харківській області, Бабарук разом зі своїм спільником Володимиром Бондаренком створили чудово відладжену схему по збору коштів з постачальників ринкової продукції. Бондаренко – начальник управління фітосанітарної лабораторії при харківській Держпродспоживслужбі. Кошти з підприємців брали за те, аби м'ясо та інші продукти не перевірялися на якість та зараження шкідливими бактеріями", - стверджують активісти.

При цьому, вони пояснюють: 70% продукції, яка потрапляє на ринок, взагалі не проходить перевірки. Замість вершкового масла везуть рослинні жири, натомість організатори схеми виписують сертифікат, що все гаразд.

Така схема реалізується як на внутрішньому ринку, так і відносно експорту.

Всього у ході розслідування ДБР затримало трьох підозрюваних у причетності до створення і реалізації схеми. Втім, пана Бондаренка на момент приходу правоохоронців на робочому місці не виявилося. А пан Бабарук навіть пішов на підвищення.

Крім того, "СтопКор" повідомив: ще до приходу до ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, пан Бабарук уже фігурував у двох кримінальних провадженнях - за статтями 368 "Хабар" та 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Активісти також вказали номери, під якими ці провадження були внесені до ЄРДР: 42017220000000304 і 12018220000000011.

Втім, перешкодою для призначення пана Бабарука на посаду першого заступника голови згадані кримінальні провадження не стали. Як і для подальшого покладання на нього функцій в.о.голови філії Держпродспоживслужби.

Далі – більше. Активісти "СтопКору" також стверджують, що конкурс на заміщення посади керівника харківського регіонального відділення "Держпросдпоживслужби" Бабарук "виграв" за 50 тисяч доларів, які від нього отримав безпосередньо перший заступник Лапи Андрій Жук.

Причому, "виграв" він конкурс ще до його проведення. Підтвердження цьому – оприлюднений активістами документ, де Бабарук вже названий переможцем конкурсу.

СтопКор

На момент підписання цього документу конкурс, який був призначений 15 жовтня, ще не відбувся.

Цікаво, чи відреагують правоохоронні органи на такий прощальний "привіт" від панів Лапи і Жука?

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