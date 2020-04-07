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7 апреля • обновлено в 23:20
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Прорывают ПВО: США перебросили в Европу сверхмощные беспилотники

3.5т
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США перебросили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу. Они находятся на португальской базе Лажеш на Азорских островах.

Как передает militaryblog со ссылкой на Европейское командование ВС США, стратегическое развертывание бомбардировщиков в Европе обеспечит ознакомление членов экипажей с потенциальным театром военных действий и продемонстрирует поддержку союзников.

Размещенная на авиабазе Лажеш 65-группа предназначена для поддержки боевых операций американских вооруженных сил, совместных операций и операций НАТО.

B-2 Spirit

B-2 Spirit

militaryblog

B-2 Spirit – американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman. Первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой "летающее крыло". Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны (ПВО) и доставки обычного или ядерного оружия. В его конструкции использована технология малозаметности “стелс”: самолёт покрыт радиопоглощающими материалами, создан по аэродинамической схеме "летающее крыло", реактивные струи двигателей экранируются. Является самым дорогим самолётом за всю историю авиации (стоимость единицы $2 млрд).

B-2 Spirit

B-2 Spirit

militaryblog

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинское подразделение Сил специальных операций ВСУ впервые вошло в состав Сил реагирования НАТО.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
США
Тег
НАТО
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Афтар юморист. С каких это пор В-2 стал беспилотником?)))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Лапоть Чубатый, Мне вот тоже стало интересно) Это обоз назвал B-2 беспилотником или сам автор Лютый?)
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Видать они что то знают
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
видать значит вирус там ,понты.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Pegasman Partagas, значит параше пора напрячь булки
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