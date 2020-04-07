Прорывают ПВО: США перебросили в Европу сверхмощные беспилотники

США перебросили стелс-бомбардировщики B-2 Spirit в Европу. Они находятся на португальской базе Лажеш на Азорских островах.

Как передает militaryblog со ссылкой на Европейское командование ВС США, стратегическое развертывание бомбардировщиков в Европе обеспечит ознакомление членов экипажей с потенциальным театром военных действий и продемонстрирует поддержку союзников.

Размещенная на авиабазе Лажеш 65-группа предназначена для поддержки боевых операций американских вооруженных сил, совместных операций и операций НАТО.

B-2 Spirit militaryblog

B-2 Spirit – американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Northrop Grumman. Первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой "летающее крыло". Предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны (ПВО) и доставки обычного или ядерного оружия. В его конструкции использована технология малозаметности “стелс”: самолёт покрыт радиопоглощающими материалами, создан по аэродинамической схеме "летающее крыло", реактивные струи двигателей экранируются. Является самым дорогим самолётом за всю историю авиации (стоимость единицы $2 млрд).

B-2 Spirit militaryblog

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