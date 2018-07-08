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ОБСЕ "отменила" недавний успех ВСУ на Донбассе: в ООС ответили

11.2тЧитать новость на украинском

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждают, что поселок Золотое-4 на Луганщине, об освобождении которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован террористами.

Так, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ ни разу не зафиксировали присутствие боевиков в поселке Золотое-4, передает "Громадське ТБ".

"Но недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе, а именно бронетранспортеры, вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории этого населенного пункта", - подчеркнул он.

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В то же время, пресс-центр ООС заявил, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО. И только сейчас эта деятельность была полностью завершена - отсюда и награждение военных.

"Сегодняшние защитники завершили улучшение тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника. Стоит отметить, что поощрение личного состава роты глубинной разведки и отдельной механизированной бригады происходило не только за улучшение тактического положения вокруг Золотого-4, но и за успешное выполнение боевых задач в районе проведения операции в течение длительного времени. В дальнейшем Объединенные силы занялись решением гуманитарных вопросов местных жителей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ООС подчеркнули, что никогда не заявляли о том, что на территории этого населенного пункта находились террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 июня, ООС заявили, что восстановили контроль над поселком Золотое-4 Попаснянского района (бывшее Партизанское) в так называемой "серой зоне" Луганской области.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
"Освобождение" мирных деревень в нейтральной зоне и ввод туда техники, чтобы прятаться за хатами - в этом вся суть свидомого мешканца
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Petrov Oleg, ну да, из под донецких и луганских многоэтажек тоже свидомая артиллерия стреляет:)
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Украинцам глубоко по барабану как будут представлять в СМИ (или что там снова соврет ОБСЕ) продвижение наших войск на фронте. Главное чтобы кацапье регулярно вытаскивало своих жмуриков от линии соприкосновения. И как можно больше. А то, что новый командующий ООС Наев и ВСУ прод его командованием постоянно улучшают свои позиции на фронте говорит только о том, что наши бойцы знают что делать, знают как побольше нашинковать кацапья и свое дело выполняют хорошо.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Levitsky Valery, каждому быдлу по молоту, бабки пашинскому, и через пол-года война закончится.
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andrei
andrei
Levitsky Valery, Даешь больше Молотов в нетрезвые ряды ВСУ! СУГС!
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Червоний Данило
Червоний Данило
ОБСЕ уже нет доверия!
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Klins Sergei
Klins Sergei
Червоний Данило, Уж перед всеми обосрались.Говорили ж вечерком,шо ж свидомые ребята жрете селидцу с молоком?
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andrei
andrei
Червоний Данило, Скорее, у ОБСЕ нет доверия к Украине.
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