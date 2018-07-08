ОБСЕ "отменила" недавний успех ВСУ на Донбассе: в ООС ответили

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе утверждают, что поселок Золотое-4 на Луганщине, об освобождении которого 2 июля отчитались в штабе операции Объединенных сил, не был оккупирован террористами.

Так, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ ни разу не зафиксировали присутствие боевиков в поселке Золотое-4, передает "Громадське ТБ".

"Но недавно миссия зафиксировала повышение военного присутствия в этом районе, а именно бронетранспортеры, вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории этого населенного пункта", - подчеркнул он.

В то же время, пресс-центр ООС заявил, что работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась еще во времена пребывания других военных частей в период проведения АТО. И только сейчас эта деятельность была полностью завершена - отсюда и награждение военных.

"Сегодняшние защитники завершили улучшение тактического положения, создали другие опорные пункты и полностью убрали опасность действий диверсионно-разведывательных групп противника. Стоит отметить, что поощрение личного состава роты глубинной разведки и отдельной механизированной бригады происходило не только за улучшение тактического положения вокруг Золотого-4, но и за успешное выполнение боевых задач в районе проведения операции в течение длительного времени. В дальнейшем Объединенные силы занялись решением гуманитарных вопросов местных жителей", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ООС подчеркнули, что никогда не заявляли о том, что на территории этого населенного пункта находились террористы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 30 июня, ООС заявили, что восстановили контроль над поселком Золотое-4 Попаснянского района (бывшее Партизанское) в так называемой "серой зоне" Луганской области.