Прорыв в деле Шеремета: названы основные версии убийства журналиста

Следствие назвало основные версии убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Их назвал генерал полиции Евгений Коваль на брифинге в четверг, 12 декабря, когда стало известно о задержании подозреваемых в преступлении.
"Первая версия: ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль использовался Аленой Притулой, руководителем сайта "Украинская Правда", а не Павлом Шереметом лично. Вторая версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Третья версия: профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России. И четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица", – рассказал он.
При этом следствие подчеркнуло, что три из четырех версий не нашли своего подтверждения, поэтому продолжается активная работа по основной версии – дестабилизации ситуации в Украине путем убийства известной личности.
Павел Шеремет
Как сообщал OBOZREVATEL:
Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.
Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но не идентифицировало ее". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.
5 ноября сотрудники МВД нагрянули с обысками к ветерану АТО Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче".
Инну Грищенко взяли под стражу на 60 суток.
28 ноября Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты "Пумы" и оставил женщину под стражей.
Позже появилась информация о том, что в ГПУ якобы на 90% уверены в причастности к убийству Шеремета добровольцев.
Вместе с тем перед этим источники в полиции сомневались в том, что такая версия обоснованна. Однако они подтверждали, что по делу Шеремета также проходили исполнителями мужчина и женщина, которые устанавливали взрывчатку.
Супруг "Пумы" заявил, что ему предложили признаться в убийстве журналиста Павла Шеремета. В обмен на это ветерану обещали освободить из-под ареста жену.
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