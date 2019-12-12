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12 декабря • обновлено в 18:49
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Прорыв в деле Шеремета: названы основные версии убийства журналиста

2.4т
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Следствие назвало основные версии убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Их назвал генерал полиции Евгений Коваль на брифинге в четверг, 12 декабря, когда стало известно о задержании подозреваемых в преступлении.

"Первая версия: ошибка в объекте преступления, учитывая то, что автомобиль использовался Аленой Притулой, руководителем сайта "Украинская Правда", а не Павлом Шереметом лично. Вторая версия: бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Третья версия: профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России. И четвертая версия: дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица", – рассказал он.

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При этом следствие подчеркнуло, что три из четырех версий не нашли своего подтверждения, поэтому продолжается активная работа по основной версии – дестабилизации ситуации в Украине путем убийства известной личности.

Павел Шеремет

Павел Шеремет

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Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина Киев
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