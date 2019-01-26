|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Банки и финансы

Тысячи в день: обнародована зарплата черкасского мэра

4.5тЧитать материал на украинском

За один рабочий день прошлого года черкасский мэр Анатолий Бондаренко зарабатывал 4624 гривни.

Об этом сообщили в мэрии на запрос депутата Александра Радуцкого, передает Vikka. Отмечается, что в общем, за год мэр получил почти 750 000 гривен.

Новости
Відставка Бондаренка: справа скандального мера Черкас набирає обертів

В том числе Бондаренко выдали более 230 000 ежемесячной премии и 67 000 надбавки за высокие достижения в труде и выполнение особо тяжелой работы.

Тысячи в день: обнародована зарплата черкасского мэра

Анатолий Бондаренко проработал 161 день и 38 дней находился в командировке, из них восемь выходных. Отдыхал 40 дней в отпуске и 35 суток находился на больничном.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Выборы в Черкассах" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы в Черкассах
Место
УкраинаЧеркассы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
3
Смешно
2
Интересно
15
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги