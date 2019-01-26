Тысячи в день: обнародована зарплата черкасского мэра

За один рабочий день прошлого года черкасский мэр Анатолий Бондаренко зарабатывал 4624 гривни.

Об этом сообщили в мэрии на запрос депутата Александра Радуцкого, передает Vikka. Отмечается, что в общем, за год мэр получил почти 750 000 гривен.

В том числе Бондаренко выдали более 230 000 ежемесячной премии и 67 000 надбавки за высокие достижения в труде и выполнение особо тяжелой работы.

Анатолий Бондаренко проработал 161 день и 38 дней находился в командировке, из них восемь выходных. Отдыхал 40 дней в отпуске и 35 суток находился на больничном.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко может быть досрочно отстранен от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.

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