Прятали на гауптвахте: появились данные о пропавших на Донбассе бойцах "Азова"

После захвата в плен террористами "ДНР" 27 августа 2014-го возле с. Роза на Донбассе двое бойцов "Азова" – Роман Беленький и Максим Худан – были вывезены на территорию РФ.

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Он подчеркнул, что пытается найти украинцев, местонахождение которых на данный момент неизвестно. Вместе с этими бойцами также пропал Николай Самофалов.

"Там [в России] некоторое время содержались в следственном изоляторе Лефортово, а потом долгое время их прятали на военной гауптвахте", – уточнил Аброськин.

По некоторым данным, как добавил он, россияне устроили судебное разбирательство против военных и приговорили их на длительный срок, однако детали дела неизвестны.

Николай Самофалов, Роман Беленький и Максим Худан Коллаж

Аброськин также рассказал, что был лично знаком с Худаном. За несколько лет до того, как отправиться на восток Украины, пропавший военный работал в уголовном розыске.

"Он мне рассказал, что пришел служить в "Азов" после Революции Достоинства, где поддержал тысячи наших граждан; что служит в разведке, потому что он – бывший опер и имеет хотя бы какое-то представление о разведке... Прошло много лет, но он не изменился, такой, как и раньше, гиперактивный, готов ко всему, готов наступать", – написал Аброськин.

После того, как бойцы попали в плен, Худана показали по телевидению "ДНР", "затем провели его вместе со всеми нашими пленными по главной улице Донецка и после этого о Максе нет информации".

У Худана осталась жена и маленький сын, который родился уже тогда, когда отец был в плену.

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