Пропавшие в Крыму украинские катера нашлись. Фото

Захваченные Россией в Крыму украинские военные катера нашлись на стоянке судов "Генмол" в Керчи, однако их переместили.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%. Отмечается, что катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175) и буксир "Яны Капу" (А947) были перемещены со стоянки.

"Действительно, на месте, где они были сразу, кораблей нет. Но с другого ракурса видно - два катера (Р176 виден бортом с номером) стоят у основания причальной стенки, накрытые маскировочной сеткой, а в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир "Яны Капу" на Генмоле", – сказано в сообщении.

Захваченные Россией украинские катера Twitter

Захваченные Россией украинские катера Twitter

Захваченные Россией украинские катера Twitter

Напомним, 25 июня стало известно, что военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", исчезли со стоянки судов "Генмол" в Керчи. В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

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