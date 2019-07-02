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Пропавшие в Крыму украинские катера нашлись. Фото

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Захваченные Россией в Крыму украинские военные катера нашлись на стоянке судов "Генмол" в Керчи, однако их переместили.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%. Отмечается, что катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175) и буксир "Яны Капу" (А947) были перемещены со стоянки.

"Действительно, на месте, где они были сразу, кораблей нет. Но с другого ракурса видно - два катера (Р176 виден бортом с номером) стоят у основания причальной стенки, накрытые маскировочной сеткой, а в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир "Яны Капу" на Генмоле", – сказано в сообщении.

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Захваченные Россией украинские катера

Захваченные Россией украинские катера

Twitter

Захваченные Россией украинские катера

Захваченные Россией украинские катера

Twitter

Захваченные Россией украинские катера

Захваченные Россией украинские катера

Twitter

Напомним, 25 июня стало известно, что военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", исчезли со стоянки судов "Генмол" в Керчи. В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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