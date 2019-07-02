Пропавшие в Крыму украинские катера нашлись. Фото

Захваченные Россией в Крыму украинские военные катера нашлись на стоянке судов "Генмол" в Керчи, однако их переместили.
Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%. Отмечается, что катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175) и буксир "Яны Капу" (А947) были перемещены со стоянки.
"Действительно, на месте, где они были сразу, кораблей нет. Но с другого ракурса видно - два катера (Р176 виден бортом с номером) стоят у основания причальной стенки, накрытые маскировочной сеткой, а в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир "Яны Капу" на Генмоле", – сказано в сообщении.
Захваченные Россией украинские катера
Захваченные Россией украинские катера
Захваченные Россией украинские катера
Напомним, 25 июня стало известно, что военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", исчезли со стоянки судов "Генмол" в Керчи. В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить пленных моряков.
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