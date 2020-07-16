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Пропавшего заместителя мэра Черкасс "заказали": ГБР показало фото "убийства"

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
9,6 т.

  • Сотрудники ГБР задержали заказчика убийства заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара

  • Один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта с заммэра организовал его умышленное убийство

  • Правоохранители инсценировали убийство

  • Организатора задержали после передачи денег исполнителю

ГБР инсценировало убийство заместителя мэра Черкасс и задержало заказчика

ГБР инсценировало убийство заместителя мэра Черкасс и задержало заказчика. ГБР

Правоохранители предотвратили заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара, об исчезновении которого заявили в четверг, 16 июля.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. За организацию заказного убийства задержали депутата Черкасского городского совета.

По данным следствия, один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта с заместителем городского головы Черкасс и из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение организовал его умышленное убийство.

Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе спецоперации правоохранители провели имитацию убийства заместителя городского головы и после передачи денег задержали его организатора.

Правоохранители провели имитацию убийств

Правоохранители провели имитацию убийств (Пресс-служба ГБР)

После передачи денег сотрудники ГБР задержали организатора убийства

После передачи денег сотрудники ГБР задержали организатора убийства (Пресс-служба ГБР)

Как сообщал OBOZREVATEL, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара. Мэр рассказал, что чиновника не обнаружили утром, 16 июля, на своем рабочем месте

УкраинаЧеркассыубийствоГосударственное Бюро РасследованийСлужба безопасности Украины
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