Пропавшего заместителя мэра Черкасс "заказали": ГБР показало фото "убийства"

Правоохранители предотвратили заказное убийство заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнара, об исчезновении которого заявили в четверг, 16 июля.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора. За организацию заказного убийства задержали депутата Черкасского городского совета.

По данным следствия, один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта с заместителем городского головы Черкасс и из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение организовал его умышленное убийство.

Для этого он нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.

В ходе спецоперации правоохранители провели имитацию убийства заместителя городского головы и после передачи денег задержали его организатора.

Правоохранители провели имитацию убийств (Пресс-служба ГБР)

После передачи денег сотрудники ГБР задержали организатора убийства (Пресс-служба ГБР)

Как сообщал OBOZREVATEL, городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнара. Мэр рассказал, что чиновника не обнаружили утром, 16 июля, на своем рабочем месте