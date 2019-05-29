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Пропавшего бойца ВСУ нашли мертвым в "ЛНР": жуткие подробности

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Боец ВСУ, который считался пропавшим в результате боев на Донбассе, был найден мертвым на оккупированных территориях.

Как сказано в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook, 27 мая военнослужащий Степанченко Б. в составе группы саперов в районе Попасной выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений, но попал в засаду оккупантов.

Тело погибшего находится у террористов, его передача должна состояться 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".

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В свою очередь информационные ресурсы "ЛНР" утверждают, что боец был ранен и скончался от потери крови, пролежав на поле боя около 5 часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате боев, в ходе которых погиб Степанченко, были уничтожены двое террористов, а еще один ранен.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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