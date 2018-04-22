Пропавшего бойца АТО нашли мертвым в Польше

В Польше в лесу был найден мертвым 23-летний участник антитеррористической операции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг погибшего, житель Ивано-Франковска Николай Депутат.

По его словам, Денис поехал в Польшу, чтобы заработать на обучение младшей сестры театральному искусству.

Помимо того, что парень участвовал в АТО, он также занимался волонтерской деятельностью.

Как писал "Обозреватель", ранее мать пропавшего бойца АТО сама ездила искать сына в "ДНР".