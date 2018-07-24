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Пропавшего без вести украинского судью нашли убитым: что о нем известно

1.8тЧитать новость на украинском

Найдено тело без вести пропавшего бывшего судьи Днепровского районного суда Херсона Анатолия Гордымова.

Место нахождения тела Гордымова показал один из задержанных подозреваемых в убийстве судьи, сообщает издание "Херсонщина за день".

В результате проведенной оперативной работы, правоохранители установили, что Гордымова убили его знакомые. Один из подозреваемых был задержан, а второй скрылся на территории оккупированного Крыма.

На сайте Министерства внутренних дел указано, что Анатолий Гордымов пропал без вести 23 апреля 2018 года. Первым об этом в полицию сообщил один из судьей Херсона, который не мог дозвониться к Гордымову.

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Анатолий Гордымов до 2016 года являлся судьей ликвидированного в том же году Днепровского районного суда Херсона. В марте 2018 года он претендовал на должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, но не набрал необходимого количества голосов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 июля неизвестные бросили гранату во двор дома судьи Ривненского апелляционного хозяйственного суда.

Место
УкраинаХерсон
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