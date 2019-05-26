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Пропалил дыру в асфальте: пассажирский автобус из Киева полностью сгорел в Польше

6.2тЧитать материал на украинском

В Польше полностью сгорел автобус "Киев - Прага", в котором ехали 70 пассажиров.

Об этом сообщают Факты. Пожар произошел в воскресенье, 26 мая, около часа ночи между городами Краков и Катовицы.

Локализация пожара случилась в отсеке, где расположен двигатель. Огонь сразу охватил весь салон автобуса, людей быстро удалось эвакуировать.

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В результате пожара автобус сгорел полностью. Огонь был такой силы, что выжег дыру в асфальтном покрытии.

Пропалил дыру в асфальте: пассажирский автобус из Киева полностью сгорел в Польше
Пропалил дыру в асфальте: пассажирский автобус из Киева полностью сгорел в Польше

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии разбился пассажирский автобус: есть жертвы, более 70 пострадавших.

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