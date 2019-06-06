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Пропала на несколько недель: в Ривне мать бросила семимесячного младенца в квартире

1.4тЧитать материал на украинском

В Ривне женщина оставила в открытой квартире семимесячную дочь Софию и уже несколько недель не приходит домой.

Соседка Валентина пришла на плач и чуть не упала в обморок, увидев, в каком состоянии девочка, говорится в сюжете ТСН.

Через несколько часов за ребенком пришел ее родной дядя. Он вместе с женой и двумя детьми живут в той же квартире. У его сестры, кроме семимесячной девочки, еще полуторагодовалый сын. Дети от разных мужчин, которые здесь не появляются.

Тетя брошенных малышей говорит, что часто ухаживает за племянниками: "У меня своих двое детей. В селе много огородов, надо ездить, что-то делать и с детьми где-то погулять. Я же не могу постоянно с этими детьми сидеть".

Обеспокоенные соседи обратились к семейному советнику Министерства юстиции Украины Любови Романюк. Они уверены, что дети в опасности. "По словам соседей, она принимает наркотики, злоупотребляет алкоголем и периодически исчезает", — рассказала Романюк.

В Ривне мать бросила младенца в квартире

В Ривне мать бросила младенца в квартире

Скриншот видео

Люди возмущены и говорят, что маленькую Софийку женщина даже на улицу не выносит. В полиции, куда посоветовала обратиться семейный советник Минюста, 24-летнюю Екатерину знают.

"Она трижды привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение имущества. Кроме того, дважды привлекалась и к уголовной ответственности за совершение кражи. Также дважды родственники обращались о ее розыске", — говорит пресс-секретарь ГУ Нацполиции Ровенщины Мария Юстицкая.

"Если мама появится, то с ней будет проводиться соответствующая работа, будет составлен протокол за административное правонарушение. Также будет рассматриваться вопрос о целесообразности лишения или не целесообразности лишения ее родительских прав", — пояснил руководитель Ровенской службы по делам детей Андрей Мищеня.

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Малышей собираются временно отдать в детдом. Родственники, которые пока смотрят за ними, не против и уже готовят документы. Самой женщине, когда она появится, грозит штраф до 1700 гривен за невыполнение родительских обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Осокорках женщина оставила своего маленького ребенка в закрытой машине на солнце, а сама отправилась по делам.

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леня зе
леня зе
украйонськай мыр.как вам чубатые.
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