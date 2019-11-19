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19 ноября • обновлено в 16:02
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"Напичкали взрывчаткой": пропагандисты Путина запустили наглый фейк о кораблях

1.9т
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На российском пропагандистском телевидении оскандалились наглым фейком о возврате Украине кораблей, захваченных оккупантами в Керченском проливе.

Так, в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1" показали сфабрикованный скриншот несуществующей новости, которую рупоры Кремля приписали OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В выдумке путинских пропагандистов речь шла о том, что украинское издание якобы выпустило новость, что Россия перед возвратом кораблей ВМС ВСУ начинила их взрывчаткой и шпионским оборудованием.

Но на самом деле такого материала не существует. Следовательно, российское телевидение просто решило попиариться на информационном поводе, воспользовавшись фотомонтажом.

Студия "60 минут"

Студия "60 минут"

Скриншот видео

Новости
"Металлические болванки!" В передаче катеров Украине указали на подлость Кремля

"Россия напичкала украинские корабли взрывчаткой и шпионским оборудованием". Что мы с ними еще могли сделать? Так почему-то решили в редакции украинского издания OBOZREVATEL (хотя оно давно превратилось в помойку), когда узнали, что наша страна возвращает Украине два катера и буксир, арестованные при попытке прорыва российской границы год назад", – едко сказал скандальный ведущий передачи Евгений Попов.

"Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" эти суденышки называются. Как не надеялись пропагандисты OBOZREVATEL, они так и не взорвались", – добавил он, снова пытаясь оболгать украинское СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Возвращение украинских кораблей Россией
Место
Россия
Тег
OBOZREVATEL
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Podyu Roman
Podyu Roman
А чего еще ждать от "сливных бачков" и "вечерних муд*звонов"?
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