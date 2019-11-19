"Напичкали взрывчаткой": пропагандисты Путина запустили наглый фейк о кораблях

На российском пропагандистском телевидении оскандалились наглым фейком о возврате Украине кораблей, захваченных оккупантами в Керченском проливе.
Так, в студии программы "60 минут" телеканала "Россия 1" показали сфабрикованный скриншот несуществующей новости, которую рупоры Кремля приписали OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В выдумке путинских пропагандистов речь шла о том, что украинское издание якобы выпустило новость, что Россия перед возвратом кораблей ВМС ВСУ начинила их взрывчаткой и шпионским оборудованием.
Но на самом деле такого материала не существует. Следовательно, российское телевидение просто решило попиариться на информационном поводе, воспользовавшись фотомонтажом.
Студия "60 минут"
Скриншот видео
"Россия напичкала украинские корабли взрывчаткой и шпионским оборудованием". Что мы с ними еще могли сделать? Так почему-то решили в редакции украинского издания OBOZREVATEL (хотя оно давно превратилось в помойку), когда узнали, что наша страна возвращает Украине два катера и буксир, арестованные при попытке прорыва российской границы год назад", – едко сказал скандальный ведущий передачи Евгений Попов.
"Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" эти суденышки называются. Как не надеялись пропагандисты OBOZREVATEL, они так и не взорвались", – добавил он, снова пытаясь оболгать украинское СМИ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленнымипо формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
15 ноября газета "Коммерсантъ" сообщила, что Россия вернет украинские "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" до "нормандского саммита", запланированного на 9 декабря.
17 ноября украинские корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
18 ноября стало известно, что передача состоялась. В МИД Украинызаявили, что, несмотря на такой шаг, разбирательства по этому делу продолжатся в арбитражном суде Гааги.
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