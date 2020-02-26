Кремлевская пропаганда пытается скрывать притеснения крымских татар в оккупированном Крыму и для этого прибегает к абсурдным фейкам.

Так, когда на полуостров приезжают оккупационные "власти", для телевизионной картинки их отправляют встречать девушек славянской внешности, переодетых в крымских татарок. Об этом проколе российских провластных СМИ рассказал журналист Айдер Муждабаев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы как-то анализировали: они, когда выходит "гауляйтер" или "фюрер" приезжает, выводят якобы крымских татар с какими-то караваями. И мы смотрели – девчонки-то славянки стоят. Мы так смеялись. Ну, ряженные. Это чистый Геббельс", – возмутился он.

Пропаганда Кремля в Крыму

Муждабаев отметил, что, несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, на временно оккупированном полуострове ведется борьба против крымскотатарского языка, культуры. Он отметил, что этой политике Москва не изменяет еще с советских времен.

"Для России мы – как пыль со стола смахнуть. Они всю жизнь мечтали нас просто убрать. Они же убирали наш народ, они названия все убирали сел, они все кладбища уничтожили до одного, только в лесу можно найти кладбища, которые случайно не нашли. Они разрушили практически все храмы, все исторические здания. Вот посмотрите на Крым на фотографиях до депортации – он вообще другой. Они даже архитектуру сменили, чтобы рассказывать, что нас там не было", – рассказал о преступлениях оккупантов журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Муждабаев также рассказал, как Россия на протяжении долгих лет убеждала Украину в том, что ее главный враг в Крыму – крымские татары.

По его словам, агрессор даже организовывал совместные учения с ВСУ по выявлению террористических баз крымских татар в горах.

Журналист убежден, что президент России Владимир Путин добровольно откажется от временно оккупированного Крыма, если мир хотя бы на год откажется покупать российские нефть и газ.

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