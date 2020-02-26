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26 февраля • обновлено в 06:05
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Пропагандисты Путина прокололись с "ряжеными" крымскими татарами: раскрыт громкий фейк

3.4т
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Кремлевская пропаганда пытается скрывать притеснения крымских татар в оккупированном Крыму и для этого прибегает к абсурдным фейкам.

Так, когда на полуостров приезжают оккупационные "власти", для телевизионной картинки их отправляют встречать девушек славянской внешности, переодетых в крымских татарок. Об этом проколе российских провластных СМИ рассказал журналист Айдер Муждабаев в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы как-то анализировали: они, когда выходит "гауляйтер" или "фюрер" приезжает, выводят якобы крымских татар с какими-то караваями. И мы смотрели – девчонки-то славянки стоят. Мы так смеялись. Ну, ряженные. Это чистый Геббельс", – возмутился он.

Пропаганда Кремля в Крыму

Пропаганда Кремля в Крыму

Муждабаев отметил, что, несмотря на все громкие заявления российских пропагандистов, на временно оккупированном полуострове ведется борьба против крымскотатарского языка, культуры. Он отметил, что этой политике Москва не изменяет еще с советских времен.

"Для России мы – как пыль со стола смахнуть. Они всю жизнь мечтали нас просто убрать. Они же убирали наш народ, они названия все убирали сел, они все кладбища уничтожили до одного, только в лесу можно найти кладбища, которые случайно не нашли. Они разрушили практически все храмы, все исторические здания. Вот посмотрите на Крым на фотографиях до депортации – он вообще другой. Они даже архитектуру сменили, чтобы рассказывать, что нас там не было", – рассказал о преступлениях оккупантов журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персоны
Янина Соколова Айдер Муждабаев
Место
Украина
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Бред. Лживая статъя. Сколько лет езжу В Крым и не вижу чтобы кто-то их претиснял.
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Petrova Anula
Petrova Anula
Господи, да живут себе крымские татары нормальной хорошей жизнью, зачем их кому-то притеснять? Украинцы, вступайте в состав России и сразу жизнь наладится!Ну сколько уже можно страдать от своей незалёжности!
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Odessa Max
Odessa Max
Да да. Особенно вторая слева, типично славянская внешность. А черепощамерца когда привлекут к статье? СБУ все какие-то нац.врагов ищет, а они собственно прямо с тилифизора вещают
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