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6 ноября • обновлено в 12:03
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"С Россией в сердце": пропагандисты "ДНР" пошли на подлость с детьми. Видео

1.8т Читать материал на украинском

Пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце".

В снятом ролике молодые люди признаются в любви стране-агрессору и называют ее родиной. Его опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Флешмоб молодежи в "Дырляндии"... Скажете показуха и пропаганда? Да, но в следующем году они почти все приедут поступать в украинские вузы", – забил тревогу защитник Украины.

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Пропагандистский флешмоб в "ДНР"

Пропагандистский флешмоб в "ДНР"

Скриншот видео

Подписчиков также возмутили пафосные речи молодежи с оккупированных территорий о захватчиках. Они высказали свое бурное негодование в комментариях.

"Потерянное поколение. К сожалению, безвозвратно", "Многие в розовых очках", "Это типа ответ на наш флешмоб #завдякитобі. *банаты, хоть и молодежь", "А на коленях?", "Им нечего делать в Украине!", "Только вы у России в *опе", – разозлились украинцы.

"С Россией в сердце": пропагандисты "ДНР" пошли на подлость с детьми. Видео

"С Россией в сердце": пропагандисты "ДНР" пошли на подлость с детьми. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • оккупанты в Евпатории (захваченный Россией Крым) устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивают, готовы ли они "защищать РФ с оружием в руках, если начнется война".

  • А в Севастополе оккупанты отметили "день рождения комсомола". Так, коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в "комсомольцы".

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Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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5
Комментарии
13
1
Смешно
2
Интересно
4
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2
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
украина, она как чума. надо от нее избавляться, иначе жизни не будет
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1
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фил филипыч
фил филипыч
обос, а в чем цинизм флешмоба? думаешь они не искренне это делают?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не волнуйтесь так, эти юные жители Донбасса поступят в свои вузы, а многие и в российские. Не на мове же им учиться. Они хотят учиться на русском языке. И не работать потом в стране с гигантскими долгами и нацистской идеологией. Без перспектив.
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6
1
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Кристина Стефанова, долбня, нацистская идеология у твоего боха тупина, который лезет в другие страны со смертями и разрушением и тырит территории.
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