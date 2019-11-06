"С Россией в сердце": пропагандисты "ДНР" пошли на подлость с детьми. Видео

Пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце".

В снятом ролике молодые люди признаются в любви стране-агрессору и называют ее родиной. Его опубликовал на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Флешмоб молодежи в "Дырляндии"... Скажете показуха и пропаганда? Да, но в следующем году они почти все приедут поступать в украинские вузы", – забил тревогу защитник Украины.

Пропагандистский флешмоб в "ДНР" Скриншот видео

Подписчиков также возмутили пафосные речи молодежи с оккупированных территорий о захватчиках. Они высказали свое бурное негодование в комментариях.

"Потерянное поколение. К сожалению, безвозвратно", "Многие в розовых очках", "Это типа ответ на наш флешмоб #завдякитобі. *банаты, хоть и молодежь", "А на коленях?", "Им нечего делать в Украине!", "Только вы у России в *опе", – разозлились украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

оккупанты в Евпатории (захваченный Россией Крым) устроили циничный опрос для детей. Так, школьников спрашивают, готовы ли они "защищать РФ с оружием в руках, если начнется война".

А в Севастополе оккупанты отметили "день рождения комсомола". Так, коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в "комсомольцы".

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