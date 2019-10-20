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20 октября • обновлено в 07:47
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"Где танки в*ты – пылают хаты!" Пропагандистов РФ потроллили за панику вокруг НАТО

2.3т Читать материал на украинском

Российские пропагандисты запустили критикующий НАТО сюжет и заявили, что организация стягивает технику к границам РФ, якобы готовясь к военной операции.

На видео телеканала НТВ обратил внимание блогер с ником Vіtаuskаs (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Пропагандистам не понравилось прибытие новой техники Альянса в Латвию. Они намекнули, что ее характер якобы вовсе не оборонительный, как заявляет НАТО.

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"Например, какое отношение к обороне имеют скороходные БМП?" – возмутилось росСМИ.

"Где танки в*ты – пылают хаты!" Пропагандистов РФ потроллили за панику вокруг НАТО

Скрин видео

"Знатно у пропаган*онов подгорело. Войска НАТО на территории страны-члена НАТО – русофобия и фашизм (примерно, как "украинизация Украины"). А вот российская база на территории оккупированной Абхазии – нет.

Там, где танки НАТО, – там живут богато. Там, где танки в*ты, – там пылают хаты", – написал Vіtаuskаs на странице в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде. Соответствующий документ поддержали на заседании 10 октября в Брюсселе большинством голосов.

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Темы
российская пропаганда Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Теги
пропаганда видео НАТО Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что такое "Витаускас"? С чего это существо решило, что мы хоть немного переживаем по поводу НАТЫ? Клали мы с прибором на енту самую НАТУ. Хоть пiндосы и тупые, но они понимают, что воевать с Россией, себе дороже. А всякие прихлебатели и нерабы, пусть оплачивают их базы, нам плевать...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинизацию украины уже 100 лет проводят и все без толку, 80% так и говорит по-русски
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель а что ты нам тут не сообщаешь о посещении Свитолиной...))Кубка Кремля...и её там проигрыше?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Сироткин Андрюха,ты только что вышел из алкокомы,дурик?Читай спортивную ветку за 18 октября.
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