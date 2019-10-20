Российские пропагандисты запустили критикующий НАТО сюжет и заявили, что организация стягивает технику к границам РФ, якобы готовясь к военной операции.

На видео телеканала НТВ обратил внимание блогер с ником Vіtаuskаs (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Пропагандистам не понравилось прибытие новой техники Альянса в Латвию. Они намекнули, что ее характер якобы вовсе не оборонительный, как заявляет НАТО.

"Например, какое отношение к обороне имеют скороходные БМП?" – возмутилось росСМИ.

Скрин видео

"Знатно у пропаган*онов подгорело. Войска НАТО на территории страны-члена НАТО – русофобия и фашизм (примерно, как "украинизация Украины"). А вот российская база на территории оккупированной Абхазии – нет.

Там, где танки НАТО, – там живут богато. Там, где танки в*ты, – там пылают хаты", – написал Vіtаuskаs на странице в Twitter.

Знатно у пропагандонов подгорело. Войска НАТО на территории страны-члена НАТО - русофобия и фашизм (примерно, как "украинизация Украины"). А вот российская база на территории оккупированной Абхазии - нет.

Там где танки НАТО - там живут богато. Там где танки ваты - там пылают хаты pic.twitter.com/nW0gtjIdUY — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент принял резолюцию по противодействию российской пропаганде. Соответствующий документ поддержали на заседании 10 октября в Брюсселе большинством голосов.

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